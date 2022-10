Multicampeón con el Bayern Múnich en Bundesliga y UEFA Champions League, ganador de la Copa del Mundo de Brasil 2014 con la Selección de Alemania y escogido, en infinidad de ocasiones, como el mejor portero de los certámenes en los que participó. Manuel Neuer pudo con todo, menos con Inés Sainz...

Curiosamente, y dicho por la periodista, el arquero nacido en Gelsenkirchen dejó una mala experiencia marcada en la vida de la conductora de Azteca Deportes. ¿Por qué? En una plática con Tikitaka, la presentadora de televisión exhibió un comportamiento reprochable por parte del histórico guardameta.

"A mí siempre me ha gustado hacer las entrevistas de pie y siempre terminan a todo dar. Llego y le digo '¿te importa si la hacemos de pie?' y me dijo 'no, de pie no'. Entonces mi camarógrafo me acerca una silla y él dice 'no, yo sentado y tú de pie'. Me fui, no se la hice. Acababa de ganar el galardón de mejor portero del mundo y dije 'me vale este patán. No tengo nada que platicar con él'. Entrevisté a Marc-André ter Stegen, muy lindo por cierto", narró Inés Sainz en medio de la charla con el mencionado canal de YouTube.

Como si esto fuera poco, la mujer que todavía trabaja para la cadena del Ajusco habló sobre la personalidad del elemento del Bayern Múnich y los rumores sobre su supuesta homosexualidad no blanqueada: "No tiene nada de malo. Lo que pasa, yo creo, es que sí trae un tema interno. Digamos que sí trae una frustración porque a lo mejor no se ha mostrado al mundo como es y eso le causa estrés".

Inés Sainz también cargó contra Carlos Alcaraz

El número uno del ranking ATP de tenis tampoco se salvó de las palabras de la conductora de televisión: "Nada más no me gustan sus modos, deja mucho que desear. Lo que pasa es que está medio naquito el nuevo, pero bueno. Ojalá se nos refine un poco. Sin ser despectiva, les falta como estilo y clase".