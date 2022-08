La situación de Querétaro en la Liga MX es más que alarmante. El equipo dirigido por Mauro Gerk todavía no ganó ningún partido en las ocho fechas que pasaron en este Torneo Apertura 2022 y tiene serias complicaciones en la tabla de los cocientes. Sumado a eso, existen problema en la directiva y también con la afición, recordando el terrorífico episodio en el encuentro contra Atlas que dio la vuelta al mundo entero.

¿Quiénes serán los nuevos dueños de los Gallos Blancos? Hay rumores. Y en esas versiones se encontraba, hasta ahora, la oportunidad de ver a Inés Sainz al frente de la institución. Para terminar con estos comentarios, la periodista tomó la palabra y se refirió a su supuesto interés de inversionista...

Lla conductora de TV Azteca le dijo a RTQ: "No, yo me descanté mucho del mundo del futbol cuando me di cuenta que hay muchos intereses más allá de la pasión real por el deporte y por hacer las cosas bien. Prefiero mantenerme de este lado, disfrutándolo y gonzándolo. No entrar en estas grillerías".

Con respecto al presente del Querétaro de Mauro Gerk en el Apertura 2022, Inés Sainz se sensibilizó: "Claro que me duele porque siempre hemos sufrido a todo dar. Hay que estar lista para alentar al equipo, incluso cuando no están bien posicionados en la tabla, siempre al estadio, por lo menos al 70% lleno".