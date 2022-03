La madre del jugador así como el francés no estarían a favor del sistema de juego del italiano, y por ello pedirían su salida.

Cuando todo parecía fiesta y felicidad en el Real Madrid por el casi asegurado fichaje del francés Kylian Mbappé, la madre del delantero habría llegado para detener el arribo de su retoño. De acuerdo a Diariogol, así como Depor y Defensa Central, Doña Fayza Lamari, tendría en sus manos el futuro del Campeón del Mundo de Rusia 2018, pues hay una pieza de los merengues que no le gusta nada de nada.

Dichos medios revelaron que la progenitora de Kylian, quien hasta el momento sigue siendo futbolista del París Saint Germain, no está nada de acuerdo en que su pequeño quede en manos del estratega italiano Carlo Ancelotti. Y es que de acuerdo a Lamari, el timonel no es de su agrado pues ella y su familia creen que podría poner en peligro el progreso de Mbappé. Esto detonó las amenazas de ella para frenar la llegada de su hijo a Madrid si el DT no se va.

Esta situación pone en jaque no sólo a los merengues sino también al propio futbolista galo, pues con el PSG, Kylian no ha conseguido todo lo que quisiera, empezando por una Champions League. Por esto mismo Doña Fayza ya tendría el plan perfecto para el conjunto blanco, pues habría candidateado a un entrenador de lujo para sustituir a Ancelotti y con el que ella estaría más que contenta.

Se trata nada más y nada menos de que de Jürgen Klopp, a quien también le siguen los pasos desde el conjunto madridista desde temporadas atrás. Además de que esto se uniría al hecho de que Florentino Pérez no estaría nada contento con el desempeño de Carlo, aunque su continuidad sigue en duda a la espera de la Champions y la Liga, ya ha reactivado el plan para encontrar un candidato idóneo para sustituir al italiano.

Por su parte Klopp se ha convertido en uno de los entrenadores más deseados del panorama mundial. Es el tercer técnico mejor pagado del mundo junto con Simeone y Pep Guardiola, por lo que, al ser parte de esta élite internacional, sus posibilidades de arribar al futbol español cada vez son más viables, y eso tendría muy contenta a la jefa y madre del atacante de los parisinos, Fayza Lamari.