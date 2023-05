Conoce los motivos de la ausencia del goleador del "Rossonero", que no podrá ser parte de la revancha ante Inter por un lugar en la final de la Champions.

¿Por qué no juega Zlatan Ibrahimovic en Inter vs. Milan por la Champions League 2023?

Milan afrontará una parada compleja en la UEFA Champions League 2022/23, cuando se vea las caras ante Inter esta tarde en el Estadio Giuseppe Meazza, en busca de la remontada de las semifinales.

De cara a este cruce trascendental, el entrenador Stefano Pioli no podrá utilizar a Zlatan Ibrahimovic, artillero y uno de los emblemas de la institución. A continuación, entérate las razones de su baja.

+ ¿Por qué no juega Zlatan Ibrahimovic en Inter vs. Milan por la Champions League?

El delantero sueco no estará presente ante Inter dado que no forma parte de la lista de Milan para la Champions League, por lo cual no se encuentra habilitado para jugar en esta competencia.

La decisión de no integrarla fue de común acuerdo con el DT, pues a la hora de su conformación el goleador padecía una lesión extensa que le impedía participar, y fue el propio futbolista quien comunicó su preferencia por ceder su lugar a otro compañero.

+ La formación de Milan ante Inter, sin Zlatan Ibrahimovic:

Con la ausencia de Zlatan Ibrahimovic, este es el once inicial que se perfila en Milan para visitar a Inter esta tarde: Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernández; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Díaz, Leao; Giroud.

+ ¿Cuándo y a qué hora juegan Inter vs. Milan por la Champions League?

El compromiso entre el "Nerazzurri" y el "Rossonero" se llevará a cabo HOY martes 16 de mayo, desde el Estadio Giuseppe Meazza, a partir de las 13.00 hora CDMX, por la vuelta de la semifinal de la UEFA Champions League.

+ ¿Cómo y dónde ver Inter vs. Milan en México por la Champions League?

El encuentro se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO en territorio mexicano a través de las pantallas de TNT y HBO Max.