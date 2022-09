En el inicio de la fase de grupos de la Europa League, Santiago Giménez tuvo la oportunidad de hacer su debut en UEFA con la playera del Feyenoord. El futbolista surgido de la cantera de Cruz Azul ingresó a los 63 minutos por Danilo pero con el resultado 4-0 en favor de la Lazio, en el Estadio Olímpico de Roma.

Lo curioso es que, dicho por uno de los jugadores del cuadro italiano, el delantero azteca no era reconocido por el elenco de Maurizio Sarri. ¿Lo ningunearon? Las palabras del español Luis Alberto, autor de la apertura del marcador en el triunfo del cuadro de la Serie A, dejaron en evidencia que no lo estudiaron.

"Yo no sabía quién era Santiago Giménez. Lo he visto en el banquillo, con su apellido en castellano, y alguien no ha dicho que era mexicano", confesó el número 10 de los blanquicelestes, quien después terminó rindiéndose a los pies por la actuación que completó en los minutos que recibió por Arne Slot.

"Luego entró al campo y lo escuché diciendo cosas en español. Bien por él, pero yo feliz por el triunfo", agregó el europeo en una entrevista con Fox Sports luego del juego entre Lazio y Feyenoord por la Europa League. Sin lugar a dudas, el ex Cruz Azul se está empezando a ganar el respeto del Viejo Continente...

Cerrando la entrevista con dicho medio de comunicación, Luis Alberto envió un mensaje en favor de los mexicanos: "Qué bueno pro el futbol latinoamericano que estén dando esta clase de actuaciones y que se puedan abrir puertas a más para que puedan venir a jugar a Europa". El doblete lo hizo recapacitar...