Así quedó la tabla de la Bota de Oro 2025-26 tras el doblete de Erling Haaland

Nadie da tregua en la pelea por la Bota de Oro 2025-26. Tanto Erling Haaland, como Kylian Mbappé y Harry Kane marcaron el fin de semana y siguen luchando en lo más alto de la tabla para quedarse con el prestigioso galardón. De hecho, dos de ellos están igualados, mientras que el restante solo se encuentra un gol por debajo.

Publicidad

Publicidad

Hasta el lunes pasado, Kane lideraba en solitario. No obstante, Haaland marcó un doblete en la reciente goleada de Manchester City por 3-0 sobre West Ham y quedaron empatados en lo más alto de la tabla con 38 puntos. Ahora bien, Mbappé también convirtió frente a Sevilla y quedó con 36 puntos, a un festejo de distancia.

Erling Haaland celebra en la victoria de Manchester City contra West Ham United (GETTY IMAGES)

La tabla de posiciones de la Bota de Oro HOY lunes 22 de diciembre

POS. JUGADOR EQUIPO LIGA PUNTOS POR GOL GOLES PUNTAJE 1 Harry Kane Bayern Múnich Alemania 2 19 38 1 Erling Haaland Manchester City Inglaterra 2 19 38 3 Kylian Mbappé Real Madrid España 2 18 36 4 Darko Lemajić RFS Letonia 1 28 28 5 Ayase Ueda Feyenoord Países Bajos 1.5 18 27

Publicidad

Publicidad

¿Cómo es el sistema de puntuación de la Bota de Oro?

El sistema de puntos de la Bota de Oro se basa en la dificultad de la liga en la que cada jugador marca los goles, utilizando el ranking de coeficientes de la UEFA. De esta manera, se compensa la diferencia de nivel entre las ligas europeas y se evita que un futbolista de una liga con menor nivel gane el premio con un gran número de goles.