El delantero inglés no fue ni al banco de suplentes en la primera jornada de la Premier League.

La temporada 2024/25 acaba de empezar y Chelsea ya tiene problemas. El conjunto londinense dejó de ser una potencia de Europa luego de la repentina expulsión de Roman Abramovich -exdueño del club- de Gran Bretaña y las cosas solo han ido de mal en peor bajo la nueva dirección de Todd Boehly.

Hasta ahora, el mandato del magnate estadounidense se ha caracterizado por cambios constantes en la dirección técnica del equipo, fichajes millonarios que no terminaron rindiendo y ausencias en la UEFA Champions League. Sin embargo, uno de los errores más grandes ha sido el de incorporar sin antes desprenderse de otros futbolistas.

Por este motivo, Chelsea recibió la nueva temporada con más de 40 jugadores en la plantilla y ya se presentó el primer cortocircuito en la primera fecha de la Premier League. El conjunto dirigido por Enzo Maresca perdió por 2-0 contra Manchester City en Stamford Bridge, pero el resultado quedó en algo anecdótico luego del revuelo que se generó alrededor de Raheem Sterling, quien no fue ni al banco de suplentes por decisión del DT.

El comunicado del agente de Raheem Sterling tras su ausencia vs. Manchester City

“Raheem Sterling tiene contrato con el Chelsea para los próximos tres años. Volvió a Inglaterra dos semanas antes para ejercitarse de forma individual y ha tenido una pretemporada positiva con el nuevo técnico, con el que ha desarrollado una buena relación.

Está comprometido, como siempre, a dar lo mejor por el Chelsea y por sus aficionados, a los que tiene en alta estima. Dada su inclusión en material oficial previo al partido de esta semana, nuestra expectativa era que Raheem participase de una forma u otra en el partido.

Como agencia, siempre hemos tenido una actitud positiva, diálogo y garantías con el Chelsea en relación al futuro de Raheem en el club, por lo que esperamos obtener claridad sobre su situación.

Hasta entonces, seguiremos estando al lado de Raheem en su deseo por empezar la nueva temporada de una forma positiva”.

¿Qué dijo Enzo Maresca tras dejar afuera de la convocatoria a Raheem Sterling?

Cuando se dio a conocer la ausencia de Sterling para el duelo contra Manchester City, la prensa no dudó en consultarle a Enzo Maresca por esta inesperada situación. “Fue una decisión técnica. No hay nada más que decir. A los entrenadores nos pagan por tomar decisiones y, a veces, a los jugadores no les gustan”, sentenció el director técnico italiano.

