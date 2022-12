Golpe al interior del equipo de Gareth Southgate, quien confirmó la salida de su jugador estelar y no pudo precisar si regresará a jugar lo que resta de competencia.

Mundial 2022: Raheem Sterling abandonó Qatar por una triste razón y podría no regresar a la Copa del Mundo

Uno de los grandes encuentros de este domingo en el Mundial de Qatar 2022 fue el de la contundente victoria de Inglaterra ante Senegal por los octavos de final en la cancha del Estadio Al Bayt, con anotaciones de Jordan Henderson, Harry Kane y Bukayo Saka. De esta manera, los Tres Leones clasificaron a la siguiente ronda, donde deberán revivir el histórico choque con Francia.

Sin embargo, no todo fue sonrisas para el equipo británico, pues en la previa del encuentro sufrió un duro golpe al interior de su plantilla. Esto se debe a que Raheem Sterling debió abandonar repentinamente la concentración e incluso el territorio de Qatar, debido a una triste razón que ya fue confirmada por el entrenador.

Primeramente, la Selección Inglesa informó oficialmente que “Raheem Sterling no está disponible para la selección de los ‘Tres Leones’ esta noche (domingo) ya que está lidiando con un asunto familiar”. Sin embargo, luego del encuentro se revelaron los detalles desde la boca del propio entrenador.

Familia de Sterling vivió "un momento de terror"

En las últimas horas, la casa de Raheem Sterling en territorio británico fue asaltada por ladrones violentamente mientras su familia se encontraba dentro de la propiedad, en lo que fue definido como "un momento de terror" por parte de los medios de comunicación británicos.

Sterling podría no regresar al Mundial de Qatar

Posteriormente a la goleada de su equipo, Gareth Southgate dio detalles y encendió las alarmas: “Está volando de vuelta a Inglaterra. Necesita tiempo con su familia para afrontarlo y no quiero ponerle ninguna presión para que lo afronte. ¿Volverá Sterling? No lo sé. La prioridad para él en este momento es estar con su familia. Hay ocasiones en las que el fútbol no es lo más importante".

El actual delantero del Chelsea fue una fija en toda la era Southgate. Durante esta Copa del Mundo fue titular en los dos primeros partidos de la fase de grupos, anotando un tanto y concediendo una asistencia en la goleada contra Irán. Sin embargo, en los últimos dos juegos no ha ingresado al campo de juego.