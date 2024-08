El talentoso volante ofensivo no integra la alineación titular de los 'Citizens' para visitar a los 'Blues'. El motivo.

Pep Guardiola dispuso de lo mejor que tiene a disposición para diseñar el once inicial del Manchester City, que este domingo se medirá ante Chelsea en un prometedor cruce, en la continuidad de la 1° Jornada de la Premier League.

Sin embargo, dentro de la alineación titular para hoy se destaca la gran ausencia de Phil Foden, el ‘crack’ de la Selección de Inglaterra que fue la figura sobresaliente de la consagración del equipo en la temporada anterior de la Liga.

¿Por qué no juega Phil Foden en Manchester City vs. Chelsea por la Premier League?

El mediocampista ofensivo no será de la partida ante los ‘Blues’, dado que no se encuentra en su forma futbolística ideal, y Pep Guardiola decidió priorizar a los que mejor están antes que el nombre por nombre, más allá de que se trata de un enfrentamiento complejo.

Cabe recordar que, luego de la conclusión de la última temporada, Foden debió disputar la Eurocopa con su país, y luego tuvo un período de vacaciones tardío permitido por el club, pero que le impidió realizar la mayor parte de la pretemporada con sus compañeros.

¿Quién es el reemplazo de Phil Foden en Manchester City ante Chelsea?

El futbolista que suplirá la ausencia de Foden (que de todos modos irá al banquillo de relevos) será el brasileño Savinho, su fichaje estrella de esta ventana de transferencias de verano; jugador que llegó proveniente del Girona de España, uno de los clubes que pertenecen al mismo grupo empresario que el City.

Phil Foden marcó el camino del City campeón de la última Premier [Foto: Getty Images]

¿Cómo formará Manchester City ante Chelsea sin Phil Foden?

Los once iniciales de Pep Guardiola para visitar al equipo de Enzo Maresca serán Ederson; Rico Lewis, Ruben Dias, Manuel Akanji, Josko Gvardiol; Mateo Kovacic, Bernardo Silva; Kevin De Bruyne, Savinho, Jeremy Doku; Erling Haaland. En esta alineación, la otra baja sensible es la de Rodri, que no estará ni entre los suplentes.