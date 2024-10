Real Madrid consiguió un valioso triunfo por 2-1 sobre Celta de Vigo, en el estadio de Balaídos, por la jornada 10 de LaLiga de España. Kylian Mbappé y Vinicius fueron los autores de los tantos de un triunfo que pone al Merengue en la misma línea que el Barcelona a la espera de que los culés disputen su encuentro pendiente frente a Sevilla. Ahora bien, tras el encuentro, Vini se llevó todas las miradas por su admirable gesto con los aficionados de la Casa Blanca.

Real Madrid contó con una importante presencia de público visitante en Vigo y Vinicius quiso agradecer el apoyo. ¿Qué hizo? Se acercó a los aficionados del Merengue cuando todos lo jugadores ya se habían marchado a los vestuarios. Con una sonrisa en el rostro, el delantero firmó camisetas y hasta se sacó fotos con los presentes. El video del momento acumula miles de likes entre todas las cuentas que lo publicaron.

Publicidad

Publicidad

El brasileño había recibido algunas críticas por parte de los seguidores de otros equipos luego de haber bailado para festejar el tanto de la victoria frente a Celta. Sin embargo, los aficionados del Real Madrid salieron a defenderlo y luego destacaron el gesto que tuvo en redes sociales, apuntando contra los medios. “Lo que la prensa no te enseñará”, escribió la cuenta de ‘X’ @mbapadre.

ver también La nueva camiseta que usará Barcelona en el Clásico contra Real Madrid por LaLiga

El gol de Vinicius en Celta de Vigo vs. Real Madrid, por LaLiga de España

En el minuto 66, y con el partido igualado 1-1, Vinicius ensayó una diagonal y Luka Modric lo ubicó con un pase preciso. Acto seguido, el brasileño eludió al portero del Celta de Vigo y definió a arco vacío para darle el triunfo al Real Madrid en condición de visitante.

Publicidad

Publicidad

ver también Real Madrid elige al reemplazante de Luka Modric: está tasado en 130 millones

¿Conflicto entre Vinicius y Jude Bellingham en Real Madrid?

Sobre el cierre del primer tiempo, Vini se metió en el área y decidió finalizar la jugada con un zurdazo desviado. Fue entonces cuando Jude Bellingham le recriminó visiblemente enojado no haberle pasado el balón. Tras la victoria del Madrid, le consultaron a Carlo Ancelotti por este episodio; a lo que Carletto respondió: “Me parece bien, demuestra carácter, que tiene huevos. Yo les he visto a los dos hablando. No creo que tengan problemas”.