Diego Simeone es sinónimo de Atlético de Madrid y viceversa. Desde que el Cholo llegó al Colchonero como director técnico en 2011, los caminos de ambos no se han separado y el club comenzó a pelear de igual a igual contra Barcelona y Real Madrid.

Sin ir más lejos, el Atlético ha ganado 10 títulos con Simeone a la cabeza y el 3 de marzo podrían alcanzar la final de la Copa del Rey si logran defender la ventaja de cuatro goles que consiguieron en la ida ante el Barça. No obstante, la era del Cholo en Madrid podría estar cerca de acabar.

Confirman un precontrato entre Diego Simeone e Inter de Milán

Según una información del programa ‘El Chiringuito‘, el Cholo Simeone ya tiene un precontrato con Inter de Milán para la próxima temporada y su idea es despedirse de Atlético de Madrid con un título más.

Aunque Simeone tiene contrato hasta 2027 con Atlético de Madrid, la posibilidad de su salida es real. Un dato no menor es que el Cholo fue campeón como futbolista en Inter, más precisamente de Copa de la UEFA en la temporada 1997/98.

Como Nerazzurri disputó 85 partidos, con un registro de14 goles y 15 asistencias. Adeás, en Inter compartió plantilla con figuras de talla mundial como Ronaldo Nazario, Andrea Pirlo o Roberto Baggio, entre otros.

Diego Simeone celebra un gol con Inter de Milan en 1997 (GETTY IMAGES)

