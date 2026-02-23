La UEFA dio a conocer la primera resolución en medio de las investigaciones por los supuestos insultos racistas de Gianluca Prestianni contra Vinicius en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League entre Benfica y Real Madrid.

El extremo brasileño del conjunto Merengue acusó a su colega argentino de llamarle “mono” y, aunque durante el encuentro se aplicó el protocolo anti racismo, el duelo continuó con normalidad por falta de pruebas firmes sobre lo acontecido.

No obstante, este lunes la UEFA anunció la suspensión provisional de Prestianni luego de que Real Madrid presentara pruebas días atrás. Ante esta situación, Benfica emitió un comunicado oficial para sentar la postura del club al respecto.

Prestianni disputó el Mundial de Clubes 2025 con Benfica (GETTY IMAGES)

El comunicado completo de Benfica contra la UEFA

El Sport Lisboa e Benfica ha sido informado de la decisión de la UEFA de imponer una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido durante el partido contra el Real Madrid. El Club lamenta haber sido privado del jugador mientras el proceso aún está en curso y apelará esta decisión de la UEFA, aunque es poco probable que los plazos en cuestión tengan algún efecto práctico en el partido de vuelta de la eliminatoria de la Champions League. El Sport Lisboa e Benfica también reafirma su firme compromiso con la lucha contra toda forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y se reflejan en su acción diaria, su comunidad global, la labor de la Fundación Benfica y figuras clave en la historia del Club, como Eusébio.

¿Cuándo se juega la revancha entre Real Madrid y Benfica?

El partido de vuelta entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la UEFA Champions League se disputa este miércoles 25 de febrero en el Santiago Bernabéu. Por eso, a pesar de que el conjunto portugués apelará a la sanción, la ausencia de Prestianni está confirmada debido a la cercanía con el partido.

