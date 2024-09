Inglaterra comenzó con el pie derecho su participación en la temporada 2024-2025 de la Liga de las Naciones de la UEFA al vencer a Irlanda por 2-0 en Dublín en el marco de la primera fecha del grupo 2 de la zona B.

ver también Quién es Lee Carsley, el entrenador interino de Inglaterra que reemplazó a Gareth Southgate

El triunfo del conjunto británico no estuvo exento de particularidades. Esto se debe a que tanto Declan Rice como Jack Grealish, autores de los goles del triunfo inglés, poseen un pasado con la selección que este sábado ofició como local.

Por un lado, el mediocentro del Arsenal militó en las categorías menores del combinado nacional irlandés (de la Sub-16 a la Sub-21) e incluso llegó a disputar tres encuentros amistosos con la selección mayor en 2018. Tal es así que tras convertir a los 10 minutos del primer tiempo, el futbolista no festejó y pidió disculpas en señal de respeto.

Declan Rice pidió disculpas tras anotar ante Irlanda. (Imago)

En tanto, el extremo del Manchester City, que se anotó en el marcador a los 26 minutos, también formó parte de los equipos juveniles irlandeses (Sub-17 a Sub-21), aunque en su caso no participó en el conjunto principal. En este caso, al ex Aston Villa no pareció hacerle mella su pasado, ya que celebró su conquista de cara a la parcialidad de Inglaterra.

¿Por qué Declan Rice y Jack Grealish pudieron jugar para Inglaterra?

Tanto Rice como Grealish pudieron representar a Inglaterra tras jugar con Irlanda ya que no participaron de ningún encuentro oficial con la selección mayor de ese país, por lo que al momento de solicita la modificación se sujetaban a las normas FIFA que permitían un cambio de federación.

Vale destacar que en 2020 la casa madre del futbol mundial amplió aún más las posibilidades para que un futbolista pueda cambiar de federación.

Jack Grealish, al igual que Declan Rice, jugó en las selecciones juveniles de Irlanda. (Imago)

Al respecto, un futbolista que haya jugado un partido oficial con una selección puede posteriormente representar a otra si al momento de hacerlo ya tuviera la nacionalidad del país al cual desea representar. Además deberá contar con menos de 21 años, debe haber participado en menos de tres partidos en total con su actual selección y deben haber transcurrido más de tres años desde la disputa de su último partido con esa entidad. Estos partidos no contemplan participaciones en Mundiales o torneos de confederaciones (Eurocopa, Copa Oro, Copa América, etc.).

