Juventus hizo uno de los fichajes más resonantes del mercado de pases al cerrar las incorporaciones de la pareja Douglas Luiz, para el equipo masculino, y Alisha Lehmann, para el femenino. Ambos eran figuras en Aston Villa y ahora mudaron su talento a Turín, pero ella no está del todo contenta.

Lehmann es una de las jugadoras más conocidas del mundo. La suiza se hizo viral en las redes sociales por sus atributos físicos y actualmente tiene 17 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en una entrevista con La Gazzetta dello Sport reveló que el tiempo que pasa en las redes “no es nada comparado” con el que trabaja en el campo.

En la misma línea, aseguró que no tiene una vida de estrella a pesar de su elevada fama: “Vivo una vida normal. Voy a casa, cocino, Haz las mismas cosas que todos los demás. Por supuesto, es agradable cuando la gente te encuentra en la calle y te saluda”. No obstante, luego fue lapidaria sobre las diferencias contractuales entre el futbol masculino y femenino.

Alisha Lehmann busca darle visibilidad al futbol femenino de Italia (IMAGO)

La queja de Alisha Lehmann sobre la diferencia de su sueldo con el de Douglas Luiz

“A todo el mundo le gustaría tener el mismo salario, porque muchas veces voy a casa y hablo con Douglas y le digo que no es justo. Hacemos el mismo trabajo, pero cobras cien mil veces más que yo“, comenzó expresando Lehmann.

Y continuó: “Es algo que me conmueve, porque soy mujer. Evidentemente el camino que tenemos que recorrer es largo, porque quizás nunca habrá igualdad salarial. Creo que hará falta tiempo y la intención de muchos que tendrán que querer fuertemente un cambio en este sentido”.

Por último, Alisha sentenció: “Esto no es justo. Si me viene alguien y bromea sobre el fútbol femenino, siempre les digo: ‘¿Has visto alguna vez un partido?’. Probablemente no, porque si ves un partido te darás cuenta de lo buenas y apasionadas que somos”.

¿Cuál es el salario de Douglas Luiz?

Según el portal Infobae, Douglas Luiz tiene un salario que alcanza los 8,5 millones de euros anuales en Juventus. Esto es un poco menos del doble de lo que percibía en Aston Villa, conjunto de la Premier League en el cual era uno de los referentes.

