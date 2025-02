La tempranera eliminación de Manchester City en los playoffs de la presente edición de la UEFA Champions League, caló hondo en Pep Guardiola, director técnico del equipo británico, a quien se lo observó muy frustrado y con rasgos entristecidos en sus declaraciones posteriores a la derrota sufrida ante Real Madrid en el Bernabéu.

Durante su etapa en el club de la Premier League, el DT español jamás se había quedado afuera con tanta anticipación de la Champions League: su peor performance había sido en su primer año en los ‘Citizens’, siendo eliminado en los octavos de final, cuando todavía no había logrado formar su propio equipo, con su identidad, su estilo y sus nombres.

Pep Guardiola no quiso justificarse por el fracaso de su equipo en la edición 24-25, hizo autocrítica y le pidió disculpas a la afición. Sin embargo, sí planteó la ausencia de Rodri como un factor principal dentro de las causas que llevaron a la precipitada salida del Manchester City de esta Champions League. Y realizó una sorprendente analogía.

El entrenador del conjunto sky-blue comparó a Rodri con Lionel Messi, en términos del impacto que cada uno ha tenido en el FC Barcelona y en el Manchester City respectivamente, en los períodos en que Guardiola ha dirigido a cada uno de ellos. En este punto, puso al último ganador del Balón de Oro en un escalón superior y de privilegio.

“Este año no hemos sido un equipo solvente en muchas cosas y la lesión de Rodri es una de esas razones. ¿Qué equipo no notaría la pérdida del mejor jugador del mundo como es Rodri? Yo gané un triplete con Barcelona… ¿sin Messi lo hubiéramos conseguido? No lo creo“, sentenció Pep Guardiola en rueda de prensa, con un mensaje fuerte en términos de lo que representa el mediocampista español para el City. Y eso que aún deberán esperarlo unos meses más.

Guardiola y la importancia de Rodri para el Manchester City [Foto: Getty]

Pep Guardiola y las chances de Manchester City de ganar la Champions League en el futuro:

El director técnico de los ‘Citizens’, en un momento de desolación y vacío por el resultado en caliente, fue consultado por la posibilidad de volver a ganar la ‘Orejona’ en el corto o mediano plazo, y fue poco optimista al respecto, más allá de que la continuidad del propio Guardiola no está en cuestión de cara a las siguientes temporadas.

“No sé si es la pregunta correcta cuando estás en esta posición. Para estar en la Champions League hay que clasificarse y después pasar por todo el proceso. Tuvimos mucha suerte de estar, durante muchos años, en esta competición. Nos dio mucha satisfacción ganarla una vez y llegar a la final. El proceso que tenemos que aceptar es que ahora mismo, esta temporada, no estuvimos lo suficientemente cerca para estar ahí. Ahora debemos lograr el objetivo de clasificar a través de la Premier League, y una vez que lo logremos veremos qué pasa en el futuro“, sostuvo el español, en parte esquivando un ‘sí’ o ‘no’ en torno a esas probabilidad de Manchester City de volver a llegar a lo más alto de Europa.