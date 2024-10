Inglaterra recibe a Grecia HOY jueves 10 de octubre en Wembley, Londres, con el objetivo de subirse al liderazgo del Grupo B2 de la UEFA Nations League. Los dirigidos por Lee Carsley han ganado sus dos partidos anteriores (2-0 contra Irlanda del Sur y 2-0 contra Finlandia), pero ahora deberán demostrar de qué están hechos al medirse contra el otro país que mantiene puntaje ideal.

Los helénicos, conducidos por Ivan Jovanović, buscarán al menos una igualdad en Reino Unido para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones, teniendo en cuenta que registran mejor diferencia de gol. Un triunfo 3-0 ante Finlandia como locales y una victoria 2-0 con Irlanda de visita fueron sus resultados.

¿Por qué no es titular Harry Kane en Inglaterra vs. Grecia?

Tal como fue confirmado por el DT Lee Carlsley, en la previa del encuentro en Wembley, el delantero de Bayern Múnich no iniciará de titular contra Grecia. La ausencia de Harry Kane para este partido con la Selección de Inglaterra se debe a una lesión, explicada por el entrenador como un ”pequeño golpe”.

Harry Kane ha marcado 10 goles con Bayern Múnich desde que inició la temporada (Getty Images)

En conferencia de prensa, frente a los medios de comunicación, el entrenador del combinado británico agregó: ”No tomaremos riesgos. No lo excluimos completamente del partido, pero no será titular”. Eso no quita que, con un resultado adverso, el goleador con pasado en Tottenham Hotspur pueda ingresar desde la banca para ayudar a revertir el marcador, si así lo disponen.

Harry Kane apunta al juego contra Finlandia

Antes de finalizar la ventana FIFA de octubre, Inglaterra visitará a Finlandia por la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League. Si su estado físico lo permite, el delantero de Bayern Múnich podría aparecer como titular el próximo domingo 13 de octubre. ”Espero que esté preparado para participar, veremos. No creo que nos tengamos que precipitar”, cerró Lee Carlsley.

