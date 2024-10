El surcoreano no figura en la nómina del equipo de Postecóglou para recibir al City de Guardiola. Los detalles.

Tottenham buscará tomarse revancha del Manchester City luego lo sucedido en la definición de la última Premier League, e intentará eliminar al conjunto ‘skyblue’ de la Carabao Cup 2024-25, cuando lo reciba este miércoles por la tarde en el Tottenham Hotspur Stadium.

Mientras que Pep Guardiola hará descansar a muchos de sus titulares, Ange Postecóglou tratará de aprovechar su oportunidad y pondrá lo mejor que tiene Tottenham en busca de llevarse la clasificación a cuartos de final de la competición nacional de Inglaterra.

Sin embargo, hay una baja que sorprende tanto en la alineación como en el banquillo de los ‘Spurs’: la del delantero de Corea del Sur, Heung-Min Son, que no forma parte de los once iniciales para el compromiso, así como tampoco está dentro de las alternativas del DT para el complemento.

¿Por qué no juega Heung-Min Son en Tottenham vs. Manchester City?

El futbolista asiático, desafortunadamente, viene arrastrando una lesión traicionera desde hace tiempo que no le permite encontrarse con su mejor forma física: en el último mes de competencia, Heung-Min Son únicamente pudo disputar un sólo partido con la camiseta de Tottenham, producto de este malestar.

La última aparición de Heung-Min Son con Tottenham [Foto: Getty]

El último encuentro de Heung-Min Son con los ‘Spurs’ data del pasado 19 de octubre, cuando tuvo que ser sustituido en la victoria de Tottenham por 4-1 ante West Ham como local por Premier League, siendo reemplazado a los 70 minutos por Timo Werner a causa de los dolores.

Sin embargo, su serie de molestias físicas no comenzaron aquel día, sino mucho antes: fue en el triunfo ante Qarabag del 26 de septiembre, que sufrió el primer síntoma de la lesión. Tras aquel partido, estuvo ¡23 días! sin jugar. Luego, volvió en el mencionado juego vs. West Ham, marcó un gol, salió y no volvió más.