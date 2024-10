El capitán y referente del equipo de Pep Guardiola no estará presente en el compromiso de esta tarde. El motivo.

Uno sólo se hará con el pasaje a cuartos de final y el otro quedará en el camino: Tottenham recibirá este miércoles en su estadio al Manchester City, en un cruce que promete ser muy atractivo. Los ‘Spurs’ y los ‘Citizens’ se juegan a partido único la clasificación por un lugar entre los ocho mejores de la Carabao Cup 2024-25.

Los dirigidos por Ange Postecóglou vienen de eliminar al Coventry City en dieciseisavos de final de la competencia, tras vencerlo por 2-1 fuera de casa, gracias a las anotaciones de Djed Spence y Brennan Johnson.

El equipo de Pep Guardiola, por su parte, llega tras dejar en el camino al Watford en la última instancia disputada, al derrotarlo por 2-1 en condición de local, con los tantos de Jeremy Doku y Matheus Nunes.

Para este duro enfrentamiento, el entrenador español del Manchester City no podrá contar con una de sus estrellas: el belga Kevin De Bruyne , quizás la baja más sensible del equipo skyblue para el encuentro de este miércoles en la ciudad de Londres.

Kevin De Bruyne se entrena pero no juega en el City [Foto: Getty]

¿Por qué no juega Kevin De Bruyne en Tottenham vs. Manchester City ?

El experimentado mediocampista no será parte del compromiso de hoy ya que se encuentra lesionado desde hace un mes y medio y todavía no ha regresado. El volante sufrió el percance físico en el empate sin goles ante Inter de Milán el pasado 18 de septiembre, por UEFA Champions League, cuando debió ser reemplazado. Desde entonces, no ha vuelto a sumar minutos.

En las últimas horas, Pep Guardiola ha platicado sobre la lesión de De Bruyne y ha esclarecido su panorama actual. “Se siente mejor, puede entrenar, pero no al nivel que necesitamos para la competición, cuando patea el balón todavía tiene dolor”, manifestó el DT en rueda de prensa antes del juego ante Tottenham.

De acuerdo a las propias palabras del estratega, Kevin De Bruyne volvería a jugar “después del parón de selecciones” de mediados de noviembre. Utilizaría esa jornada FIFA como último fin de semana de puesta a punto previo a su retorno a los campos de juego oficialmente.