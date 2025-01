¿Por qué no juega Heung-min Son en Tottenham vs. Newcastle por la Premier League 2024-25?

Este sábado 4 de enero comenzó la Jornada 20 de la Premier League. Se disputarán varios partidos durante el fin de semana y uno de los más atractivos para el aficionado será el juego entre Tottenham y Newcastle.

Es un partido entre dos equipos con realidades distintas. El Tottenham acumula tres encuentros sin ganar en la Premier League y viene de igualar por 2-2 ante el Wolverhampton, mientras que el Newcastle lleva una racha de cuatro triunfos consecutivos.

El Tottenham está 11° en la tabla de la Premier League con 24 unidades, en cambio las Urracas se ubican 5° con 32 puntos. De esta manera, el equipo londinense recibirá en su estadio a un conjunto que viene con un gran presente y tendrá que enfrentarlo sin una de sus máximas estrellas, Heung-min Son.

El coreano y capitán del Tottenham no es que no juega sino que comenzó el partido desde la banca. No trascendió ninguna información sobre que Heung-min Son esté lesionado o sufra alguna molestia física, por lo que podría considerarse que es una decisión táctica del entrenador.

Esto podría explicarlo el mal momento actual del Tottenham, entonces Ange Postecoglou decidió realizar varias modificaciones en la alineación titular de los Spurs para intentar conseguir un buen resultado frente al Newcastle.