La figura del Real Madrid no disputará el clásico británico.

Inglaterra visita a Irlanda desde las 10:00 (hora del CDMX) en el marco de la primera jornada del Grupo F de la UEFA Nations League. El seleccionado comandado interinamente por Lee Carsley viene de sufrir un trago amargo en la final de la Eurocopa 2024, pero buscará recuperar la sonrisa en el clásico británico.

Tal como sucedió en la Euro 2020, los ingleses llegaron hasta la instancia final del certamen, pero se quedaron con las manos vacías pese a contar con una de las plantillas más fuertes en cuanto a nombres. ¿Su verdugo en esta oportunidad? España.

Ahora, Inglaterra enfrenta la primera fecha FIFA luego de la mencionada decepción en tierras alemanas, aunque lo harán con algunas ausencias de peso, como la de Jude Bellingham.

¿Por qué no juega Jude Bellingham en Irlanda vs. Inglaterra por la UEFA Nations League?

Jude Bellingham no juega en Irlanda vs. Inglaterra porque no está convocado. El mediocampista del Real Madrid, quien además es uno de los candidatos para ganar el Balón de Oro, todavía se encuentra recuperándose de una lesión en el músculo delgado plantar de su pierna derecha.

Dicho inconveniente físico lo padeció durante un entrenamiento del Merengue el pasado 23 de agosto y el tiempo estimado de recuperación es de un mes. Por este motivo, quedó afuera de la lista de Lee Carsley para los encuentros de septiembre.