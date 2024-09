Manchester City afrontará este domingo un duelo trascendental para el devenir de esta edición 2024-25 de la Premier League: el equipo ‘sky-blue’ recibirá al Arsenal de Mikel Arteta en el Etihad, uno de los competidores directos que tendrá por el título de campeón esta temporada.

Más allá del apretado calendario y de los compromisos de Champions, los entrenadores no se guardan nada y ponen sus ‘once de gala’ para el encuentro. Sin embargo, Pep Guardiola no podrá volcar del todo su alineación ideal, ya que no podrá contar con su principal figura: Kevin De Bruyne.

El mediocampista de la Selección de Bélgica no dirá presente esta jornada con el Manchester City ya que padece una lesión en la ingle que lo tiene a maltraer hace días, al punto que lo terminó dejando afuera de uno de los compromisos más importantes del semestre.

Publicidad

Publicidad

Kevin De Bruyne, lesionado en Manchester City [Foto: Getty]

La misma tuvo lugar durante el juego entre-semana por Champions ante Inter, donde Kevin De Bruyne debió ser sustituido en el entretiempo del partido. Desde allí, Guardiola dio indicios de mejora en rueda de prensa, pero no parece haber sido suficiente para estar óptimo como lo merecía una cita de este calibre.

Bajo estas circunstancias, Kevin De Bruyne no irá ni siquiera al banco de relevos para enfrentar al Arsenal, este domingo en Etihad. El belga será resguardado hasta recuperarse en su totalidad, dada la intensa seguidilla de compromisos que tiene el Manchester City por delante en las próximas semanas.

Publicidad

Publicidad

ver también Las alineaciones de Manchester City vs. Arsenal por la quinta jornada de la Premier League

Más allá de su sensible ausencia, su reemplazo ante el Arsenal sin dudas estará a la altura: se trata del emblemático Ilkay Gundogan, que había sido suplente ante los italianos en el debut en Champions y que en esta ocasión será titular en Manchester City en busca de tres puntos cruciales.