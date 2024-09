El portero blaugrana no figura en la nómina de los 'Culés' para el encuentro de Liga en casa. El motivo de su ausencia.

El Barcelona de Hans-Dieter Flick será protagonista de un partido crucial para sus aspiraciones en la temporada, cuando reciba a Getafe este miércoles en Montjuic, en el marco de la Jornada 7 de la Liga Española 2024-25, campeonato que actualmente lidera el conjunto culé.

En la preparación para este compromiso, el entrenador no pudo contar con Marc-André Ter Stegen, a quien no veremos por mucho tiempo cuidando los tres postes de la portería del Barca. En este partido, tendrá un reemplazo particular que pronto también podría dejar su lugar.

¿Por qué no juega Ter Stegen en Barcelona vs. Getafe por la Liga Española?

El guardavalla del equipo azulgrana no será de la partida ya que sufrió una gravísima lesión: la rotura completa del tendón rotuliano derecho. Esta situación imprevista se produjo en el último juego ante Villarreal, tras lo cual debió ser retirado en ambulancia de inmediato.

Publicidad

Publicidad

El portero alemán estará alejado de los campos de juego por aproximadamente siete meses. Así, el cuerpo técnico de los ‘Culés’ ya sabe que pierde a un habitual titular para casi toda la temporada europea, y obliga a Flick a recurrir a otra alternativa.

Ter Stegen se pierde lo que resta del 2024 y el comienzo del 2025 [Foto: Getty]

¿Quién será el reemplazo de Ter Stegen en Barcelona vs. Getafe?

El futbolista que ocupará el lugar del arquero alemán será Iñaki Peña, el portero de 25 años surgido y formado en las fuerzas básicas del Barca, que tuvo también un paso como cedido en el Galatasaray de Turquía. A su regreso de aquel destino, había quedado como segunda opción de Ter Stegen y hoy le tocará jugar.

Publicidad

Publicidad

ver también Las probables alineaciones de Barcelona vs. Getafe por LaLiga de España 2024-25

Barcelona suma un nuevo fichaje para reemplazar a Ter Stegen:

La prensa española había hecho trascender, hace algunos días, que ‘Hansi’ Flick no quería utilizar a Iñaki Peña como un titular habitual, aunque sí confía en él como ‘jugador de recambio’. De este modo, la directiva de Barcelona salió al mercado y en las últimas horas fichó a Wojciech Szczęsny, de 34 años.

Esta contratación tiene una particularidad: el mes pasado, Szczęsny viene de ¡anunciar su retiro del futbol! tras lo que fue su salida de Juventus a mitad de año. Así, el guardameta polaco saldrá del retiro para vestir la camiseta blaugrana y ser el nuevo arquero titular del Barcelona. ¡De locos!

Se retiró, pero vuelve para atajar en Barcelona: Flick tiene nuevo arquero [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Sigue el MINUTO a MINUTO de Barcelona vs. Getafe por la Liga Española: