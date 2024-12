El Real Madrid tiene la oportunidad única de volver a adueñarse del liderato en soledad de la Liga Española: para ello, deberá ganar sus dos partidos pendientes. El primero de ellos será este domingo, cuando el ‘Merengue’ enfrente al Getafe en el Santiago Bernabéu, por la 15° Jornada del campeonato.

Pese a los altibajos del equipo en este comienzo de temporada, el tropiezo del Barcelona ante Las Palmas le permite ponerse como escolta en caso de un triunfo esta tarde en casa, para luego poder dar el salto a la cima del certamen de sumar de a tres en su encuentro postergado.

Para este compromiso tan importante, sin embargo, Carlo Ancelotti no podrá contar con el mejor y más desequilibrante futbolista de su plantilla: el brasileño Vinicius Jr, que no forma parte del once inicial de Real Madrid para recibir al Getafe en busca de una victoria trascendental.

¿Por qué no juega Vinicius Jr en Real Madrid vs. Getafe por LaLiga?

El talentoso delantero no será de la partida para este desafío ya que se encuentra lesionado. El ex Flamengo padece una lesión en el tendón de la corva, sufrida en el último encuentro de la Liga Española ante Leganés, de la cual se está recuperando para intentar regresar lo antes posible.

El momento de la lesión de Vini Jr [Foto: Getty Images]

‘Vini’ sería baja en el ‘Merengue’ por lo menos hasta mediados de diciembre, de acuerdo al parte médico, y apuntaría a la final de la Copa Intercontinental de la FIFA, por lo que de mínima se ausentará en cuatro o cinco juegos más del Real Madrid en esta temporada 2024-25.

La alineación de Real Madrid ante Getafe, sin Vinicius Jr:

Con la ausencia del atacante brasilero, los elegidos por Ancelotti para disputar el partido en condición de local serán Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rudiger, Fran García; Federico Valverde, Dani Ceballos, Brahim Díaz; Jude Bellingham; Kylian Mbappé y Rodrygo. Otras sensibles bajas del Madrid en el primer equipo son Carvajal, Alaba, Militao, Camavinga y Tchouameni.

