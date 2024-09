En Anfield, Liverpool y West Ham se enfrentan este miércoles 25 de septiembre por la EFL Cup 2024/25, la segunda copa en importancia de Inglaterra detrás de la FA Cup. Aún así ambos equipos van por la victoria en la Tercera Ronda de la competencia.

Al momento de conocer las alineaciones, en las redes sociales de los Reds se conoció que el egipcio Mohamed Salah, no irá desde el inicio. Al contrario, una de las grandes figuras del equipo iniciará el cotejo desde el banquillo, aguardando su momento.

Mohamed Salah es el gran líder del equipo. [Foto IMAGO]

Si bien no hay un motivo aparente por el que el entrenador Arne Slot haya tomado esta decisión, se cree que es para que tenga descanso. Salah, de 32 años, es un jugador con mucha energía pero no jugará todos los partidos a no ser que sea necesario.

Cabe recordar que el atacante fue titular y jugó los 90 minutos del partido de Liverpool ante Bournemouth. Allí fue goleada 3-0 para no perderle pisada al líder Manchester City. Hoy, ante los Hammers, el italiano Federico Chiesa tomará su lugar.

El equipo también contará con otras ausencias destacadas, como las de Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Alexis MacAllister y Luis Díaz. Sin dudas, todas figuras que esperarán su momento si el partido se pone difícil para el cuadro rojo.

