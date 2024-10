Raúl Jiménez deslumbró al mundo del futbol durante este fin de semana. Resulta que en el juego entre Fulham, su equipo, y Manchester City, el delantero mexicano inventó una asistencia de ensueño. Tal es así que hasta el propio Pep Guardiola lo fue a buscar tras el partido.

El atacante está atravesando un momento sensacional en la Premier League. Tal es así que Raúl anotó tres goles y brindó una asistencia en sus últimos cuatro juegos correspondientes al campeonato inglés. Sin ir más lejos, en el partido más reciente, ante el equipo Citizen, brindó un pase gol de antología.

Raúl Jiménez revela charla con Pep Guardiola

En una plática con FOX Sports, el delantero aseguró que el entrenador español se acercó a darle unas palabras. “Es un gran entrenador y al final del partido me saludó, me dio un par de palabras y quiero agradecerle, porque es algo que me llena”, expresó el delantero de Fulham.

El entrenador tuvo un buen gesto con el delantero mexicano (IMAGO)

Con respecto a su asistencia, dijo: “Es la mejor de mi carrera. Es algo que he tratado de hacer varias veces, hoy salió y afortunadamente dio gol. Contento de haber ayudado al equipo. Eso sale, se da con el juego, me quedó ahí la bola y afortunadamente estaba ahí Andreas Pereira atento a lo que yo podía hacer”.

El elogio de Pep Guardiola para Raúl Jiménez

Antes del juego en Etihad Stadium, Guardiola habló en rueda de prensa y, en medio de sus elogios para Fulham, habló bien del presente de Raúl. “Jiménez está de vuelta y siempre ha sido duro”, expresó el entrenador español en relación al destacado momento que atraviesa el mexicano.

