Sigue GRATIS y EN VIVO Real Madrid vs. Betis: transmisión minuto a minuto de LaLiga 2025-26

Los Merengues buscarán volver a acercarse a la cima de la competencia ante un siempre complicado rival sevillano.

GOOOOL DE REAL MADRID

Gonzalo García aparece para romper el 0 y adelanta al Merengue a los 20 minutos.

No se sacan ventajas

Aunque sin situaciones claras, el local domina el curso de las acciones en 15 minutos.

Comenzó el partido

Real Madrid y Real Betis ya se están midiendo en el Santiago Bernabéu.

Cómo llegan los equipos al partido

Real Madrid se encuentra segundo con 42 puntos. Betis marcha sexto con 28 unidades.

¿A qué hora comienza el partido?

  • México: 09:15hs
  • Colombia – Perú: 10:15hs
  • Chile – Estados Unidos: 11:15hs
  • Argentina: 12:15hs
  • España: 16:15hs
La alineación de Real Betis vs. Real Madrid

  • Álvaro Valles
  • Ángel Ortíz
  • Natan
  • Marc Bartra
  • Ricardo Rodríguez
  • Marc Roca
  • Nelson Deossa
  • Pablo Fornals
  • Aitor Ruibal
  • Antony
  • Cucho Hernández

La alineación del Real Madrid vs. Real Betis

  • Thibaut Courtois
  • Federico Valverde
  • Raúl Asencio
  • Antonio Rüdiger
  • Álvaro Carreras
  • Aurélien Tchouaméni
  • Eduardo Camavinga
  • Jude Bellingham
  • Rodrygo
  • Vinícius Júnior
  • Gonzalo

Bienvenidos al encuentro del día

A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo entre Real Madrid y Real Betis por la Jornada 18 de LaLiga.

Por Lucas Lescano

Real Madrid recibirá al Real Betis en el encuentro del día.
© GETTY IMAGESReal Madrid recibirá al Real Betis en el encuentro del día.
lucas lescano
Lucas Lescano
