LALIGA
Sigue GRATIS y EN VIVO Real Madrid vs. Betis: transmisión minuto a minuto de LaLiga 2025-26
Los Merengues buscarán volver a acercarse a la cima de la competencia ante un siempre complicado rival sevillano.
GOOOOL DE REAL MADRID
Gonzalo García aparece para romper el 0 y adelanta al Merengue a los 20 minutos.
Tweet placeholder
Publicidad
No se sacan ventajas
Aunque sin situaciones claras, el local domina el curso de las acciones en 15 minutos.
Comenzó el partido
Real Madrid y Real Betis ya se están midiendo en el Santiago Bernabéu.
Cómo llegan los equipos al partido
Real Madrid se encuentra segundo con 42 puntos. Betis marcha sexto con 28 unidades.
¿A qué hora comienza el partido?
- México: 09:15hs
- Colombia – Perú: 10:15hs
- Chile – Estados Unidos: 11:15hs
- Argentina: 12:15hs
- España: 16:15hs
Publicidad
La alineación de Real Betis vs. Real Madrid
- Álvaro Valles
- Ángel Ortíz
- Natan
- Marc Bartra
- Ricardo Rodríguez
- Marc Roca
- Nelson Deossa
- Pablo Fornals
- Aitor Ruibal
- Antony
- Cucho Hernández
La alineación del Real Madrid vs. Real Betis
- Thibaut Courtois
- Federico Valverde
- Raúl Asencio
- Antonio Rüdiger
- Álvaro Carreras
- Aurélien Tchouaméni
- Eduardo Camavinga
- Jude Bellingham
- Rodrygo
- Vinícius Júnior
- Gonzalo
Bienvenidos al encuentro del día
A partir de este momento vivirás, con todos los detalles, el duelo entre Real Madrid y Real Betis por la Jornada 18 de LaLiga.
Lee también
UEFA
Manchester City vs. Chelsea: transmisión minuto a minuto EN VIVO
UEFA
Quién es Calum McFarlane, el DT de Chelsea ante Manchester City
Futbol Internacional
Las alineaciones de Manchester City vs. Chelsea por la jornada 20 de la Premier League
UEFA