Alineaciones de Chipre y Montenegro por la Liga de Naciones: formaciones probables

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Chipre viene de empatar 1-1 con Armenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Montenegro viene de ganarle 2-1 a Letonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chipre y Montenegro
Chipre (4-4-2): Fabiano, Leonidas Konomis, Nikolas Panayiotou, Konstantinos Laifis, Giorgios Malekkides, Loizos Loizou, Charalampos Kyriakou, Grigoris Kastanos, Marcus Edwards, Iasonas Pikis, Ioannis Pittas. DT: Apostolos Mantzios.
Montenegro (4-4-2): Balša Popović, Risto Radunović, Slobodan Rubežić, Igor Vujačić, Ognjen Gašević, Vasilije Adžić, Stefan Lončar, Marko Janković, Sead Hakšabanović, Milutin Osmajić, Nikola Krstović. DT: Mirko Vučinić.
La previa de Chipre y Montenegro: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 15 de noviembre
- Hora: 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España
- Historial: 6 cruces — Chipre ganó 0, Montenegro ganó 3 y empataron 3
- Último antecedente: 25/09/2026: Montenegro 2-1 Chipre