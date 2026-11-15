Alineaciones de Chipre y Montenegro por la Liga de Naciones: formaciones probables

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Chipre viene de empatar 1-1 con Armenia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Montenegro viene de ganarle 2-1 a Letonia y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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