Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Apenas una semana después de haberse cruzado en Montenegro, las selecciones vuelven a verse las caras este lunes 5 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

No es un partido cualquiera para ninguno de los dos: Montenegro pelea arriba en su grupo y Armenia necesita cortar la racha negativa antes de que la tabla se le complique más.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Montenegro llega entonado. Ganó sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia por 2-1, y antes de eso había goleado 3-2 justamente a este rival. Con 9 puntos en 3 presentaciones, el equipo se ubica cuarto en su zona y quiere seguir sumando de local para meterse entre los mejores.

Armenia, en cambio, no logra enderezar el camino. Después de arrancar bien con un 2-0 sobre Letonia, encadenó dos derrotas seguidas: cayó 3-2 ante Montenegro y después 0-2 frente a Chipre. Con 3 unidades en 3 juegos, el equipo necesita un resultado positivo como visitante para no quedar relegado en la clasificación.

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El historial entre Montenegro y Armenia

El historial entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este domingo (11 contra 9). Lo llamativo es que el antecedente más reciente es prácticamente de ayer: hace apenas una semana, Montenegro se impuso 3-2 de visitante en Armenia, así que este lunes hay revancha inmediata sobre la mesa.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 28/09/2026 Armenia vs. Montenegro 2-3 UEFA Nations League 09/06/2025 Montenegro vs. Armenia 2-2 Friendlies 24/03/2022 Armenia vs. Montenegro 1-0 Friendlies 10/06/2017 Montenegro vs. Armenia 4-1 UEFA World Cup Qualifiers 11/11/2016 Armenia vs. Montenegro 3-2 UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Chipre vs. Letonia Lunes 5 de octubre 10:00 13:00 18:00 Rumania vs. Suecia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Polonia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Ucrania vs. Hungría Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Georgia Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Italia vs. Turquía Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Francia vs. Bélgica Lunes 5 de octubre 12:45 15:45 20:45 Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Suiza vs. Macedonia del Norte Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis