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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Montenegro vs. Armenia, Liga de Naciones
Montenegro vs. Armenia, Liga de Naciones

Apenas una semana después de haberse cruzado en Montenegro, las selecciones vuelven a verse las caras este lunes 5 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

No es un partido cualquiera para ninguno de los dos: Montenegro pelea arriba en su grupo y Armenia necesita cortar la racha negativa antes de que la tabla se le complique más.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Montenegro llega entonado. Ganó sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia por 2-1, y antes de eso había goleado 3-2 justamente a este rival. Con 9 puntos en 3 presentaciones, el equipo se ubica cuarto en su zona y quiere seguir sumando de local para meterse entre los mejores.

Armenia, en cambio, no logra enderezar el camino. Después de arrancar bien con un 2-0 sobre Letonia, encadenó dos derrotas seguidas: cayó 3-2 ante Montenegro y después 0-2 frente a Chipre. Con 3 unidades en 3 juegos, el equipo necesita un resultado positivo como visitante para no quedar relegado en la clasificación.

El historial entre Montenegro y Armenia

El historial entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este domingo (11 contra 9). Lo llamativo es que el antecedente más reciente es prácticamente de ayer: hace apenas una semana, Montenegro se impuso 3-2 de visitante en Armenia, así que este lunes hay revancha inmediata sobre la mesa.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
28/09/2026Armenia vs. Montenegro2-3UEFA Nations League
09/06/2025Montenegro vs. Armenia2-2Friendlies
24/03/2022Armenia vs. Montenegro1-0Friendlies
10/06/2017Montenegro vs. Armenia4-1UEFA World Cup Qualifiers
11/11/2016Armenia vs. Montenegro3-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Chipre vs. LetoniaLunes 5 de octubre10:0013:0018:00
Rumania vs. SueciaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. PoloniaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Ucrania vs. HungríaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Irlanda del Norte vs. GeorgiaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Italia vs. TurquíaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Francia vs. BélgicaLunes 5 de octubre12:4515:4520:45
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.
  • Armenia suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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