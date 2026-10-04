Dónde ver EN VIVO Montenegro vs. Armenia por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Apenas una semana después de haberse cruzado en Montenegro, las selecciones vuelven a verse las caras este lunes 5 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.
No es un partido cualquiera para ninguno de los dos: Montenegro pelea arriba en su grupo y Armenia necesita cortar la racha negativa antes de que la tabla se le complique más.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Montenegro llega entonado. Ganó sus tres partidos en esta Liga de Naciones, el último de visitante ante Letonia por 2-1, y antes de eso había goleado 3-2 justamente a este rival. Con 9 puntos en 3 presentaciones, el equipo se ubica cuarto en su zona y quiere seguir sumando de local para meterse entre los mejores.
Armenia, en cambio, no logra enderezar el camino. Después de arrancar bien con un 2-0 sobre Letonia, encadenó dos derrotas seguidas: cayó 3-2 ante Montenegro y después 0-2 frente a Chipre. Con 3 unidades en 3 juegos, el equipo necesita un resultado positivo como visitante para no quedar relegado en la clasificación.
El historial entre Montenegro y Armenia
El historial entre ambos está parejo: de cinco enfrentamientos, Montenegro ganó dos, Armenia otros dos y hubo un empate, con una diferencia de goles mínima a favor del local de este domingo (11 contra 9). Lo llamativo es que el antecedente más reciente es prácticamente de ayer: hace apenas una semana, Montenegro se impuso 3-2 de visitante en Armenia, así que este lunes hay revancha inmediata sobre la mesa.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|28/09/2026
|Armenia vs. Montenegro
|2-3
|UEFA Nations League
|09/06/2025
|Montenegro vs. Armenia
|2-2
|Friendlies
|24/03/2022
|Armenia vs. Montenegro
|1-0
|Friendlies
|10/06/2017
|Montenegro vs. Armenia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|11/11/2016
|Armenia vs. Montenegro
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Chipre vs. Letonia
|Lunes 5 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Rumania vs. Suecia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Polonia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Ucrania vs. Hungría
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Georgia
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Italia vs. Turquía
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Francia vs. Bélgica
|Lunes 5 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Montenegro suma 9 puntos tras vencer a Letonia, Armenia y Chipre.
- Armenia suma 3 puntos en el torneo.