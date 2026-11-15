Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Montenegro llega con la chance de meterse de lleno en la pelea por el ascenso de grupo y Chipre aparece como un rival que no le gana hace años. La diferencia de puntos entre ambos ya marca una distancia considerable en esta Liga de Naciones.

Lo que está en juego no es poca cosa: Montenegro pelea arriba y necesita sostener el ritmo, mientras que Chipre intenta despegarse de la zona media de la tabla antes de que se termine el calendario de 2026.

La actualidad de ambos equipos

Chipre viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Armenia, resultado que le sirvió para cortar una racha y sumar un punto extra tras dos victorias seguidas frente a Letonia y la propia Armenia. Está 22° con 8 unidades en cinco partidos, números que lo dejan todavía con margen para pelear algo en lo que resta del certamen.

Montenegro, en cambio, llega entonado tras ganarle 2-1 a Letonia de local, resultado que le permitió cortar un empate sin goles ante Armenia la fecha anterior. Marcha 4° con 13 puntos, una posición que lo mantiene metido en la lucha por los puestos de arriba del grupo.

El historial entre Chipre y Montenegro

El historial es claramente favorable a Montenegro, que ganó tres de los seis cruces y nunca perdió ante Chipre, que no conoce la victoria en esta serie. Los empates completan el resto, tres en total, pero el dato más contundente es el de los goles: 11 a favor de Montenegro contra apenas 4 de Chipre en todos los enfrentamientos.

El antecedente más reciente es de septiembre de este mismo año, cuando Montenegro se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo una goleada 4-0 también a favor de Montenegro y un 0-2 en el que Chipre cayó como local, así que la tendencia viene sosteniéndose con el paso de los años.

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Últimos 6 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Montenegro vs. Chipre 2-1 UEFA Nations League 17/11/2020 Montenegro vs. Chipre 4-0 UEFA Nations League 05/09/2020 Chipre vs. Montenegro 0-2 UEFA Nations League 23/03/2018 Chipre vs. Montenegro 0-0 Friendlies 09/09/2009 Montenegro vs. Chipre 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2009 Chipre vs. Montenegro 2-2 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México (CDMX): 08:00 hs

08:00 hs Estados Unidos (ET): 09:00 hs

09:00 hs Estados Unidos (PT): 06:00 hs

06:00 hs Argentina: 11:00 hs

11:00 hs Colombia: 09:00 hs

09:00 hs Perú: 09:00 hs

09:00 hs Chile: 11:00 hs

11:00 hs España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Letonia vs. Armenia Domingo 15 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Finlandia vs. San Marino Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Bielorrusia vs. Albania Domingo 15 de noviembre 11:00 14:00 18:00 España vs. Inglaterra Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Croacia vs. República Checa Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Francia vs. Turquía Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bélgica vs. Italia Domingo 15 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Chipre suma 8 puntos en el torneo.

suma 8 puntos en el torneo. Montenegro suma 13 puntos en el torneo.