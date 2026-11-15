Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Montenegro llega con la chance de meterse de lleno en la pelea por el ascenso de grupo y Chipre aparece como un rival que no le gana hace años. La diferencia de puntos entre ambos ya marca una distancia considerable en esta Liga de Naciones.
Lo que está en juego no es poca cosa: Montenegro pelea arriba y necesita sostener el ritmo, mientras que Chipre intenta despegarse de la zona media de la tabla antes de que se termine el calendario de 2026.
La actualidad de ambos equipos
Chipre viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Armenia, resultado que le sirvió para cortar una racha y sumar un punto extra tras dos victorias seguidas frente a Letonia y la propia Armenia. Está 22° con 8 unidades en cinco partidos, números que lo dejan todavía con margen para pelear algo en lo que resta del certamen.
Montenegro, en cambio, llega entonado tras ganarle 2-1 a Letonia de local, resultado que le permitió cortar un empate sin goles ante Armenia la fecha anterior. Marcha 4° con 13 puntos, una posición que lo mantiene metido en la lucha por los puestos de arriba del grupo.
El historial entre Chipre y Montenegro
El historial es claramente favorable a Montenegro, que ganó tres de los seis cruces y nunca perdió ante Chipre, que no conoce la victoria en esta serie. Los empates completan el resto, tres en total, pero el dato más contundente es el de los goles: 11 a favor de Montenegro contra apenas 4 de Chipre en todos los enfrentamientos.
El antecedente más reciente es de septiembre de este mismo año, cuando Montenegro se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo una goleada 4-0 también a favor de Montenegro y un 0-2 en el que Chipre cayó como local, así que la tendencia viene sosteniéndose con el paso de los años.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Montenegro vs. Chipre
|2-1
|UEFA Nations League
|17/11/2020
|Montenegro vs. Chipre
|4-0
|UEFA Nations League
|05/09/2020
|Chipre vs. Montenegro
|0-2
|UEFA Nations League
|23/03/2018
|Chipre vs. Montenegro
|0-0
|Friendlies
|09/09/2009
|Montenegro vs. Chipre
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2009
|Chipre vs. Montenegro
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 08:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Colombia: 09:00 hs
- Perú: 09:00 hs
- Chile: 11:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Letonia vs. Armenia
|Domingo 15 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Finlandia vs. San Marino
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Bielorrusia vs. Albania
|Domingo 15 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|España vs. Inglaterra
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Croacia vs. República Checa
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Francia vs. Turquía
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bélgica vs. Italia
|Domingo 15 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Chipre suma 8 puntos en el torneo.
- Montenegro suma 13 puntos en el torneo.