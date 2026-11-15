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Dónde ver EN VIVO Chipre vs. Montenegro por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Cyprus vs. Montenegro, Liga de Naciones
Cyprus vs. Montenegro, Liga de Naciones

Chipre recibe a Montenegro este domingo 15 de noviembre desde las 08:00 de México, 11:00 de Argentina, 15:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Montenegro llega con la chance de meterse de lleno en la pelea por el ascenso de grupo y Chipre aparece como un rival que no le gana hace años. La diferencia de puntos entre ambos ya marca una distancia considerable en esta Liga de Naciones.

Lo que está en juego no es poca cosa: Montenegro pelea arriba y necesita sostener el ritmo, mientras que Chipre intenta despegarse de la zona media de la tabla antes de que se termine el calendario de 2026.

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La actualidad de ambos equipos

Chipre viene de rescatar un empate 1-1 como visitante ante Armenia, resultado que le sirvió para cortar una racha y sumar un punto extra tras dos victorias seguidas frente a Letonia y la propia Armenia. Está 22° con 8 unidades en cinco partidos, números que lo dejan todavía con margen para pelear algo en lo que resta del certamen.

Montenegro, en cambio, llega entonado tras ganarle 2-1 a Letonia de local, resultado que le permitió cortar un empate sin goles ante Armenia la fecha anterior. Marcha 4° con 13 puntos, una posición que lo mantiene metido en la lucha por los puestos de arriba del grupo.

El historial entre Chipre y Montenegro

El historial es claramente favorable a Montenegro, que ganó tres de los seis cruces y nunca perdió ante Chipre, que no conoce la victoria en esta serie. Los empates completan el resto, tres en total, pero el dato más contundente es el de los goles: 11 a favor de Montenegro contra apenas 4 de Chipre en todos los enfrentamientos.

El antecedente más reciente es de septiembre de este mismo año, cuando Montenegro se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo una goleada 4-0 también a favor de Montenegro y un 0-2 en el que Chipre cayó como local, así que la tendencia viene sosteniéndose con el paso de los años.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
25/09/2026Montenegro vs. Chipre2-1UEFA Nations League
17/11/2020Montenegro vs. Chipre4-0UEFA Nations League
05/09/2020Chipre vs. Montenegro0-2UEFA Nations League
23/03/2018Chipre vs. Montenegro0-0Friendlies
09/09/2009Montenegro vs. Chipre1-1UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2009Chipre vs. Montenegro2-2UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 08:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 11:00 hs
  • Colombia: 09:00 hs
  • Perú: 09:00 hs
  • Chile: 11:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Letonia vs. ArmeniaDomingo 15 de noviembre08:0011:0015:00
Finlandia vs. San MarinoDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
Bielorrusia vs. AlbaniaDomingo 15 de noviembre11:0014:0018:00
España vs. InglaterraDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Croacia vs. República ChecaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Francia vs. TurquíaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Bélgica vs. ItaliaDomingo 15 de noviembre13:4516:4520:45
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Chipre y Montenegro se enfrentan este domingo 15 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Chipre suma 8 puntos en el torneo.
  • Montenegro suma 13 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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