Alineaciones de Escocia y Eslovenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Escocia vs. Eslovenia este martes 6 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Escocia y Eslovenia
Escocia viene de ganarle 2-0 a Macedonia del Norte y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Eslovenia viene de caer 1-2 ante Suiza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Escocia y Eslovenia
Escocia (3-4-2-1): Angus Gunn, Luis Binks, Jack Hendry, Stephen Welsh, Oli McBurnie, John McGinn, Andy Robertson, Billy Gilmour, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Kieron Bowie. DT: Sebastien Pocognoli.
Eslovenia (4-4-2): Jan Oblak, Erik Janža, David Zec, Jaka Bijol, Vanja Drkušić, Sandi Lovrić, Žan Karničnik, Mark Zabukovnik, Aljoša Matko, Danijel Šturm, Žan Vipotnik.
Suplentes de Escocia: Aaron Hickey, Josh Doig, Robbie Ure, Ryan Christie, Liam Kelly, Colby Donovan, Lennon Miller, Josh McPake, Luke Graham, Scott Bain, Nathan Patterson, Kristi Montgomery.
Suplentes de Eslovenia: Jure Balkovec, Srdjan Kuzmic, Jošt Urbančič, Tjaš Begić, Timi Elsnik, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Tamar Svetlin, Igor Vekić, Tomi Horvat, Adam Gnezda Čerin, David Brekalo.
La previa de Escocia y Eslovenia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 6 de octubre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 6 cruces — Escocia ganó 2, Eslovenia ganó 0 y empataron 4
- Último antecedente: 26/09/2026: Eslovenia 0-0 Escocia