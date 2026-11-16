Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Eslovenia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte no suma de a tres en todo el camino hacia este cruce y ya mira la próxima Liga de Naciones más que la actual. Eslovenia, en cambio, llega con la chance de meterse entre los puestos de cabeza del grupo si consigue un triunfo que hasta ahora se le escapó.
El partido no define gran cosa en la tabla general pero sí puede marcar el cierre de la fase para dos equipos con objetivos bien distintos en esta ventana de noviembre.
La actualidad de ambos equipos
Macedonia del Norte no ganó ni un partido en lo que va de esta edición de la Liga de Naciones. Cayó de visitante ante Escocia por 1-2, antes había perdido 0-3 con Suiza y también sumó una derrota en casa frente a los escoceses. Está último en su grupo con cero puntos, un andar que lo deja sin margen de reacción en esta fecha.
Eslovenia llega en una racha más pareja: empató 0-0 como local ante Suiza en la última fecha, después de ganarle de visitante a Escocia por 2-1. Antes había caído con los suizos. Con ocho unidades, el equipo está 23° en la tabla general y todavía puede pelear por un lugar mejor si suma de visitante.
El historial entre Macedonia del Norte y Eslovenia
Son ocho los antecedentes entre ambos y Macedonia del Norte lleva la delantera con cuatro victorias contra dos de Eslovenia, además de dos empates. En goles también manda el equipo macedonio, con 13 contra 9. El antecedente más reciente fue en septiembre de este año, cuando Eslovenia se impuso 2-0.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|2-0
|UEFA Nations League
|01/06/2021
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|1-1
|Friendlies
|10/10/2019
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|24/03/2019
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|23/03/2016
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-0
|Friendlies
|14/11/2012
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|3-2
|Friendlies
|23/03/1994
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|2-0
|Friendlies
|27/10/1993
|Eslovenia vs. Macedonia del Norte
|1-4
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islandia vs. Luxemburgo
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
- Eslovenia suma 8 puntos en el torneo.