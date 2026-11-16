Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Eslovenia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte no suma de a tres en todo el camino hacia este cruce y ya mira la próxima Liga de Naciones más que la actual. Eslovenia, en cambio, llega con la chance de meterse entre los puestos de cabeza del grupo si consigue un triunfo que hasta ahora se le escapó.

El partido no define gran cosa en la tabla general pero sí puede marcar el cierre de la fase para dos equipos con objetivos bien distintos en esta ventana de noviembre.

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte no ganó ni un partido en lo que va de esta edición de la Liga de Naciones. Cayó de visitante ante Escocia por 1-2, antes había perdido 0-3 con Suiza y también sumó una derrota en casa frente a los escoceses. Está último en su grupo con cero puntos, un andar que lo deja sin margen de reacción en esta fecha.

Eslovenia llega en una racha más pareja: empató 0-0 como local ante Suiza en la última fecha, después de ganarle de visitante a Escocia por 2-1. Antes había caído con los suizos. Con ocho unidades, el equipo está 23° en la tabla general y todavía puede pelear por un lugar mejor si suma de visitante.

El historial entre Macedonia del Norte y Eslovenia

Son ocho los antecedentes entre ambos y Macedonia del Norte lleva la delantera con cuatro victorias contra dos de Eslovenia, además de dos empates. En goles también manda el equipo macedonio, con 13 contra 9. El antecedente más reciente fue en septiembre de este año, cuando Eslovenia se impuso 2-0.

Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 2-0 UEFA Nations League 01/06/2021 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 1-1 Friendlies 10/10/2019 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-1 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 23/03/2016 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-0 Friendlies 14/11/2012 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 3-2 Friendlies 23/03/1994 Macedonia del Norte vs. Eslovenia 2-0 Friendlies 27/10/1993 Eslovenia vs. Macedonia del Norte 1-4 Friendlies

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islandia vs. Luxemburgo Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis