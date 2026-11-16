Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Macedonia del Norte vs. Eslovenia por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

North Macedonia vs. Slovenia, Liga de Naciones
North Macedonia vs. Slovenia, Liga de Naciones

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte no suma de a tres en todo el camino hacia este cruce y ya mira la próxima Liga de Naciones más que la actual. Eslovenia, en cambio, llega con la chance de meterse entre los puestos de cabeza del grupo si consigue un triunfo que hasta ahora se le escapó.

El partido no define gran cosa en la tabla general pero sí puede marcar el cierre de la fase para dos equipos con objetivos bien distintos en esta ventana de noviembre.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Macedonia del Norte no ganó ni un partido en lo que va de esta edición de la Liga de Naciones. Cayó de visitante ante Escocia por 1-2, antes había perdido 0-3 con Suiza y también sumó una derrota en casa frente a los escoceses. Está último en su grupo con cero puntos, un andar que lo deja sin margen de reacción en esta fecha.

Eslovenia llega en una racha más pareja: empató 0-0 como local ante Suiza en la última fecha, después de ganarle de visitante a Escocia por 2-1. Antes había caído con los suizos. Con ocho unidades, el equipo está 23° en la tabla general y todavía puede pelear por un lugar mejor si suma de visitante.

El historial entre Macedonia del Norte y Eslovenia

Son ocho los antecedentes entre ambos y Macedonia del Norte lleva la delantera con cuatro victorias contra dos de Eslovenia, además de dos empates. En goles también manda el equipo macedonio, con 13 contra 9. El antecedente más reciente fue en septiembre de este año, cuando Eslovenia se impuso 2-0.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Eslovenia vs. Macedonia del Norte2-0UEFA Nations League
01/06/2021Macedonia del Norte vs. Eslovenia1-1Friendlies
10/10/2019Macedonia del Norte vs. Eslovenia2-1UEFA European Championship Qualifiers
24/03/2019Eslovenia vs. Macedonia del Norte1-1UEFA European Championship Qualifiers
23/03/2016Eslovenia vs. Macedonia del Norte1-0Friendlies
14/11/2012Macedonia del Norte vs. Eslovenia3-2Friendlies
23/03/1994Macedonia del Norte vs. Eslovenia2-0Friendlies
27/10/1993Eslovenia vs. Macedonia del Norte1-4Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islandia vs. LuxemburgoLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Macedonia del Norte y Eslovenia se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
  • Eslovenia suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones