Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Suiza por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Apenas un mes después de verse las caras, Eslovenia y Suiza vuelven a cruzarse, esta vez con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. La revancha llega rápido y con los dos equipos llegando de ganar.

Suiza pelea arriba y necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de privilegio del grupo, mientras que Eslovenia se juega mantenerse en la pelea media de la zona.

La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega con envión anímico tras ganarle a Escocia de visitante, un resultado que le permitió levantar cabeza después de la derrota ante los mismos suizos. Con 7 puntos en cuatro partidos, el equipo sabe que no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir cerca de la mitad de tabla.

Suiza, en cambio, llega como un tren: viene de goleadas y triunfos consecutivos que la metieron en el cuarto puesto con 12 unidades. Ganó los tres partidos que jugó en el último mes, incluido el que disputó justamente contra este rival, y llega a Liubliana con la confianza de quien no pierde hace rato.

El historial entre Eslovenia y Suiza

El historial es claramente favorable a Suiza, que ganó 8 de los 12 duelos ante Eslovenia, con apenas 2 triunfos eslovenos y 2 empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 22 goles convertidos por los suizos contra 9 de Eslovenia en todo el historial.

El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Suiza se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo un empate sin goles y otra victoria suiza por 3-0, así que la tendencia de los últimos años acompaña claramente al elenco helvético.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Suiza vs. Eslovenia 2-1 UEFA Nations League 13/10/2025 Eslovenia vs. Suiza 0-0 UEFA World Cup Qualifiers 08/09/2025 Suiza vs. Eslovenia 3-0 UEFA World Cup Qualifiers 05/09/2015 Suiza vs. Eslovenia 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 09/10/2014 Eslovenia vs. Suiza 1-0 UEFA European Championship Qualifiers 15/10/2013 Suiza vs. Eslovenia 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 07/09/2012 Eslovenia vs. Suiza 0-2 UEFA World Cup Qualifiers 27/04/2004 Suiza vs. Eslovenia 2-1 Friendlies 11/02/2003 Eslovenia vs. Suiza 1-5 Friendlies 06/06/2001 Suiza vs. Eslovenia 0-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bulgaria vs. Islandia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Eslovenia suma 7 puntos en el torneo.

suma 7 puntos en el torneo. Suiza suma 12 puntos tras vencer a N. Macedonia, Eslovenia y Escocia.