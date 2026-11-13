Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Suiza por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Apenas un mes después de verse las caras, Eslovenia y Suiza vuelven a cruzarse, esta vez con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. La revancha llega rápido y con los dos equipos llegando de ganar.
Suiza pelea arriba y necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de privilegio del grupo, mientras que Eslovenia se juega mantenerse en la pelea media de la zona.
La actualidad de ambos equipos
Eslovenia llega con envión anímico tras ganarle a Escocia de visitante, un resultado que le permitió levantar cabeza después de la derrota ante los mismos suizos. Con 7 puntos en cuatro partidos, el equipo sabe que no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir cerca de la mitad de tabla.
Suiza, en cambio, llega como un tren: viene de goleadas y triunfos consecutivos que la metieron en el cuarto puesto con 12 unidades. Ganó los tres partidos que jugó en el último mes, incluido el que disputó justamente contra este rival, y llega a Liubliana con la confianza de quien no pierde hace rato.
El historial entre Eslovenia y Suiza
El historial es claramente favorable a Suiza, que ganó 8 de los 12 duelos ante Eslovenia, con apenas 2 triunfos eslovenos y 2 empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 22 goles convertidos por los suizos contra 9 de Eslovenia en todo el historial.
El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Suiza se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo un empate sin goles y otra victoria suiza por 3-0, así que la tendencia de los últimos años acompaña claramente al elenco helvético.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Suiza vs. Eslovenia
|2-1
|UEFA Nations League
|13/10/2025
|Eslovenia vs. Suiza
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|08/09/2025
|Suiza vs. Eslovenia
|3-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/09/2015
|Suiza vs. Eslovenia
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
|09/10/2014
|Eslovenia vs. Suiza
|1-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|15/10/2013
|Suiza vs. Eslovenia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|07/09/2012
|Eslovenia vs. Suiza
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|27/04/2004
|Suiza vs. Eslovenia
|2-1
|Friendlies
|11/02/2003
|Eslovenia vs. Suiza
|1-5
|Friendlies
|06/06/2001
|Suiza vs. Eslovenia
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 2
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bulgaria vs. Islandia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Eslovenia suma 7 puntos en el torneo.
- Suiza suma 12 puntos tras vencer a N. Macedonia, Eslovenia y Escocia.