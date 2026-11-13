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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Eslovenia vs. Suiza por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre, en el Stozice Stadium, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Slovenia vs. Switzerland, Liga de Naciones
Slovenia vs. Switzerland, Liga de Naciones

Eslovenia recibe a Suiza este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro, correspondiente a la fecha 5 de la Liga de Naciones, se disputará en el Stozice Stadium. Apenas un mes después de verse las caras, Eslovenia y Suiza vuelven a cruzarse, esta vez con la tabla de la Liga de Naciones de por medio. La revancha llega rápido y con los dos equipos llegando de ganar.

Suiza pelea arriba y necesita sumar para no perderle pisada a los puestos de privilegio del grupo, mientras que Eslovenia se juega mantenerse en la pelea media de la zona.

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La actualidad de ambos equipos

Eslovenia llega con envión anímico tras ganarle a Escocia de visitante, un resultado que le permitió levantar cabeza después de la derrota ante los mismos suizos. Con 7 puntos en cuatro partidos, el equipo sabe que no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir cerca de la mitad de tabla.

Suiza, en cambio, llega como un tren: viene de goleadas y triunfos consecutivos que la metieron en el cuarto puesto con 12 unidades. Ganó los tres partidos que jugó en el último mes, incluido el que disputó justamente contra este rival, y llega a Liubliana con la confianza de quien no pierde hace rato.

El historial entre Eslovenia y Suiza

El historial es claramente favorable a Suiza, que ganó 8 de los 12 duelos ante Eslovenia, con apenas 2 triunfos eslovenos y 2 empates. La diferencia de gol también lo dice todo: 22 goles convertidos por los suizos contra 9 de Eslovenia en todo el historial.

El antecedente más reciente es justamente el de la fecha pasada, cuando Suiza se impuso 2-1 de local. Antes de eso hubo un empate sin goles y otra victoria suiza por 3-0, así que la tendencia de los últimos años acompaña claramente al elenco helvético.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Suiza vs. Eslovenia2-1UEFA Nations League
13/10/2025Eslovenia vs. Suiza0-0UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2025Suiza vs. Eslovenia3-0UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2015Suiza vs. Eslovenia3-2UEFA European Championship Qualifiers
09/10/2014Eslovenia vs. Suiza1-0UEFA European Championship Qualifiers
15/10/2013Suiza vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
07/09/2012Eslovenia vs. Suiza0-2UEFA World Cup Qualifiers
27/04/2004Suiza vs. Eslovenia2-1Friendlies
11/02/2003Eslovenia vs. Suiza1-5Friendlies
06/06/2001Suiza vs. Eslovenia0-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Bulgaria vs. IslandiaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Eslovenia y Suiza se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Eslovenia suma 7 puntos en el torneo.
  • Suiza suma 12 puntos tras vencer a N. Macedonia, Eslovenia y Escocia.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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