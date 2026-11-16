Alineaciones de Macedonia del Norte y Eslovenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Macedonia del Norte recibe a Eslovenia este lunes 16 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Macedonia del Norte viene de caer 1-2 ante Escocia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos. Eslovenia viene de empatar 0-0 con Suiza y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Macedonia del Norte y Eslovenia
Macedonia del Norte (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Bojan Ilievski, Mario Mladenovski, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Enis Bardhi, Darko Churlinov, Jani Atanasov, Eljif Elmas, Elmin Rastoder, Ljupco Doriev. DT: Goce Sedloski.
Eslovenia (5-4-1): Jan Oblak, Srdjan Kuzmić, Vanja Drkušić, David Zec, Žan Zaletel, Erik Janža, Aljoša Matko, Mark Zabukovnik, Adam Gnezda Čerin, Danijel Šturm, Žan Vipotnik.
La previa de Macedonia del Norte y Eslovenia: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 8 cruces — Macedonia del Norte ganó 4, Eslovenia ganó 2 y empataron 2
- Último antecedente: 29/09/2026: Eslovenia 2-0 Macedonia del Norte