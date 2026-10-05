Alineaciones de Estonia e Islandia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Estonia vs. Islandia este martes 6 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Estonia e Islandia
Estonia viene de ganarle 1-0 a Luxemburgo y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.
Islandia viene de ganarle 3-0 a Bulgaria y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Estonia e Islandia
Estonia (3-5-1-1): Matvei Igonen, Joonas Tamm, Maerten Kuusk, Maksim Paskotši, Patrik Kristal, Michael Schjonning-Larsen, Mattias Käit, Markus Poom, Kevor Palumets, Rasmus Peetson, Mattias Maennilaan. DT: Jürgen Henn.
Islandia (4-4-1-1): Hakon Valdimarsson, Logi Tómasson, Hoerdur Magnusson, Aron Gunnarsson, Mikael Anderson, Hákon Arnar Haraldsson, Jon Dagur Thorsteinsson, Isak Bergmann Johanneson, Andri Fannar Baldursson, Arnor Sigurdsson, Orri Oskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.
Suplentes de Estonia: Karl Hein, Erko Tougjas, Robi Saarma, Markus Soomets, Karel Mustmaa, Mihkel Ainsalu, Joseph Saliste, Maksimilian Skvortsov, Alex Tamm, Karl Andre Vallner, Frank Liivak.
Suplentes de Islandia: Runar Runarsson, Daniel Leo Gretarsson, Victor Palsson, Isak Snaer Thorvaldsson, Gylfi Sigurdsson, Anton Ari Einarsson, Brynjólfur Andersen Willumsson, Daniel Gudjohnsen, Stefan Teitur Thordarson, Thorir Johann Helgason, Andri Gudjohnsen.
La previa de Estonia e Islandia: todo lo que hay que saber
- Día: martes 6 de octubre
- Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 8 cruces — Estonia ganó 1, Islandia ganó 3 y empataron 4
- Último antecedente: 26/09/2026: Islandia 1-1 Estonia