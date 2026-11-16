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Liga de Naciones

Alineaciones de Islandia y Luxemburgo por la Liga de Naciones: formaciones probables

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Iceland vs. Luxembourg, Liga de Naciones
Iceland vs. Luxembourg, Liga de Naciones

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia viene de ganarle 5-0 a Bulgaria y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Luxemburgo viene de caer 0-1 ante Estonia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Islandia y Luxemburgo

Islandia (4-4-2): Hákon Valdimarsson, Victor Pálsson, Aron Gunnarsson, Daníel Leó Grétarsson, Logi Tómasson, Mikael Ellertsson, Hákon Arnar Haraldsson, Ísak Bergmann Johanneson, Arnór Sigurdsson, Andri Gudjohnsen, Orri Óskarsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

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Luxemburgo (4-1-4-1): Anthony Moris, Laurent Jans, Vahid Selimović, Dirk Carlson, Florian Bohnert, Vincent Thill, Sébastien Thill, Mathias Olesen, Tomás Cruz, Hamza Kadamani, Aiman Dardari. DT: Jeff Strasser.

La previa de Islandia y Luxemburgo: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España
  • Historial: 8 cruces — Islandia ganó 4, Luxemburgo ganó 1 y empataron 3
  • Último antecedente: 29/09/2026: Luxemburgo 0-3 Islandia
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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