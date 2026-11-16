Alineaciones de Islandia y Luxemburgo por la Liga de Naciones: formaciones probables

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia viene de ganarle 5-0 a Bulgaria y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Luxemburgo viene de caer 0-1 ante Estonia y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

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