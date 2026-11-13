Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. El golpe más reciente todavía está fresco: hace apenas un mes Islandia le pasó por arriba a Bulgaria con un contundente 3-0. Ahora se vuelven a cruzar, y esta vez le toca a los búlgaros hacer de local.
Para Islandia es una chance de sacar otra diferencia en la tabla y consolidarse en la pelea del grupo. Bulgaria, en cambio, necesita reaccionar rápido si quiere mantenerse con chances reales de clasificación.
La actualidad de ambos equipos
Bulgaria llega con una victoria que le vino bien para el ánimo, el 2-0 de visitante ante Luxemburgo, aunque antes de eso había sufrido esa goleada en contra frente al propio rival de hoy y había dejado puntos en un empate sin goles ante Estonia. Está 35° entre 54 equipos, con apenas 4 unidades en cuatro presentaciones, números que lo obligan a sumar de local para no quedar relegado en la Liga de Naciones.
Islandia, en tanto, viene de un empate 0-0 como visitante frente a Estonia que le cortó una racha positiva, pero antes había goleado dos veces seguidas, incluyendo ese 3-0 ante este mismo rival. Marcha 13° con 8 puntos en cuatro partidos, una campaña sólida que la ubica como clara candidata a seguir arriba en su grupo.
El historial entre Bulgaria e Islandia
El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y muestra ventaja para Bulgaria, con tres victorias contra una de Islandia y un empate. En goles también gana Bulgaria, 9 contra 8, aunque la diferencia es mínima. El antecedente más fresco favorece a Islandia, que goleó 3-0 en el cruce de octubre, cortando así una tendencia que históricamente la tenía como la parte débil de esta rivalidad.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|03/10/2026
|Islandia vs. Bulgaria
|3-0
|UEFA Nations League
|07/09/2005
|Bulgaria vs. Islandia
|3-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|04/09/2004
|Islandia vs. Bulgaria
|1-3
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Islandia vs. Bulgaria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|24/03/2001
|Bulgaria vs. Islandia
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 4
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Moldavia vs. Kazajistán
|Viernes 13 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Estonia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Eslovenia vs. Suiza
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Escocia vs. Macedonia del Norte
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Serbia vs. Alemania
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Países Bajos vs. Grecia
|Viernes 13 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.
- Islandia suma 8 puntos en el torneo.