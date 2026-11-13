Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. El golpe más reciente todavía está fresco: hace apenas un mes Islandia le pasó por arriba a Bulgaria con un contundente 3-0. Ahora se vuelven a cruzar, y esta vez le toca a los búlgaros hacer de local.

Para Islandia es una chance de sacar otra diferencia en la tabla y consolidarse en la pelea del grupo. Bulgaria, en cambio, necesita reaccionar rápido si quiere mantenerse con chances reales de clasificación.

La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega con una victoria que le vino bien para el ánimo, el 2-0 de visitante ante Luxemburgo, aunque antes de eso había sufrido esa goleada en contra frente al propio rival de hoy y había dejado puntos en un empate sin goles ante Estonia. Está 35° entre 54 equipos, con apenas 4 unidades en cuatro presentaciones, números que lo obligan a sumar de local para no quedar relegado en la Liga de Naciones.

Islandia, en tanto, viene de un empate 0-0 como visitante frente a Estonia que le cortó una racha positiva, pero antes había goleado dos veces seguidas, incluyendo ese 3-0 ante este mismo rival. Marcha 13° con 8 puntos en cuatro partidos, una campaña sólida que la ubica como clara candidata a seguir arriba en su grupo.

El historial entre Bulgaria e Islandia

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y muestra ventaja para Bulgaria, con tres victorias contra una de Islandia y un empate. En goles también gana Bulgaria, 9 contra 8, aunque la diferencia es mínima. El antecedente más fresco favorece a Islandia, que goleó 3-0 en el cruce de octubre, cortando así una tendencia que históricamente la tenía como la parte débil de esta rivalidad.

Últimos 5 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 03/10/2026 Islandia vs. Bulgaria 3-0 UEFA Nations League 07/09/2005 Bulgaria vs. Islandia 3-2 UEFA World Cup Qualifiers 04/09/2004 Islandia vs. Bulgaria 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 06/06/2001 Islandia vs. Bulgaria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/03/2001 Bulgaria vs. Islandia 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Moldavia vs. Kazajistán Viernes 13 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Luxemburgo vs. Estonia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovaquia vs. Islas Feroe Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Eslovenia vs. Suiza Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Escocia vs. Macedonia del Norte Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Serbia vs. Alemania Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Países Bajos vs. Grecia Viernes 13 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Austria vs. Irlanda Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis