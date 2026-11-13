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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Bulgaria vs. Islandia por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Bulgaria vs. Iceland, Liga de Naciones
Bulgaria vs. Iceland, Liga de Naciones

Bulgaria recibe a Islandia este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. El golpe más reciente todavía está fresco: hace apenas un mes Islandia le pasó por arriba a Bulgaria con un contundente 3-0. Ahora se vuelven a cruzar, y esta vez le toca a los búlgaros hacer de local.

Para Islandia es una chance de sacar otra diferencia en la tabla y consolidarse en la pelea del grupo. Bulgaria, en cambio, necesita reaccionar rápido si quiere mantenerse con chances reales de clasificación.

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La actualidad de ambos equipos

Bulgaria llega con una victoria que le vino bien para el ánimo, el 2-0 de visitante ante Luxemburgo, aunque antes de eso había sufrido esa goleada en contra frente al propio rival de hoy y había dejado puntos en un empate sin goles ante Estonia. Está 35° entre 54 equipos, con apenas 4 unidades en cuatro presentaciones, números que lo obligan a sumar de local para no quedar relegado en la Liga de Naciones.

Islandia, en tanto, viene de un empate 0-0 como visitante frente a Estonia que le cortó una racha positiva, pero antes había goleado dos veces seguidas, incluyendo ese 3-0 ante este mismo rival. Marcha 13° con 8 puntos en cuatro partidos, una campaña sólida que la ubica como clara candidata a seguir arriba en su grupo.

El historial entre Bulgaria e Islandia

El historial entre ambos tiene cinco antecedentes y muestra ventaja para Bulgaria, con tres victorias contra una de Islandia y un empate. En goles también gana Bulgaria, 9 contra 8, aunque la diferencia es mínima. El antecedente más fresco favorece a Islandia, que goleó 3-0 en el cruce de octubre, cortando así una tendencia que históricamente la tenía como la parte débil de esta rivalidad.

Últimos 5 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
03/10/2026Islandia vs. Bulgaria3-0UEFA Nations League
07/09/2005Bulgaria vs. Islandia3-2UEFA World Cup Qualifiers
04/09/2004Islandia vs. Bulgaria1-3UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Islandia vs. Bulgaria1-1UEFA World Cup Qualifiers
24/03/2001Bulgaria vs. Islandia2-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Moldavia vs. KazajistánViernes 13 de noviembre11:0014:0018:00
Luxemburgo vs. EstoniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovaquia vs. Islas FeroeViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Eslovenia vs. SuizaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Escocia vs. Macedonia del NorteViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Serbia vs. AlemaniaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Países Bajos vs. GreciaViernes 13 de noviembre13:4516:4520:45
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Bulgaria e Islandia se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Bulgaria suma 4 puntos en el torneo.
  • Islandia suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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