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Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Iceland vs. Luxembourg, Liga de Naciones
Iceland vs. Luxembourg, Liga de Naciones

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia llega golpeando la puerta de la clasificación y un triunfo más la deja prácticamente adentro. Luxemburgo, en cambio, juega sin margen de error desde hace varias fechas.

Para Islandia es la chance de asegurar un lugar cómodo en la tabla antes del cierre de la fase. Para Luxemburgo, que no encuentra el triunfo, se trata simplemente de cortar la racha negativa.

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La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de golear 5-0 como visitante a Bulgaria y llega con la confianza por las nubes. Antes había empatado sin goles ante Estonia y también se había impuesto con comodidad frente a los búlgaros, de local. Son 11 puntos en cinco presentaciones y el décimo puesto, un andar sólido que ahora quiere confirmar en casa.

Luxemburgo no logra despegar: cayó 0-1 como local frente a Estonia en la última fecha, después de perder 0-2 también de local contra Bulgaria y de caer como visitante ante los propios estonios. Con solo 3 puntos y el puesto 43, el equipo necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la fase termine sin nada para mostrar.

El historial entre Islandia y Luxemburgo

El historial favorece claramente a Islandia, que ganó 4 de los 8 enfrentamientos entre ambos, con 3 empates y apenas una victoria de Luxemburgo. La diferencia de gol también es elocuente: 12 a 8 a favor de los islandeses.

El antecedente más reciente fue una goleada categórica: Luxemburgo 0-3 Islandia en septiembre pasado. Antes hubo un empate 1-1 y una victoria luxemburguesa por 3-1, lo que muestra que, aunque la historia esté de un lado, no siempre fue un paseo.

Últimos 8 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026Luxemburgo vs. Islandia0-3UEFA Nations League
13/10/2023Islandia vs. Luxemburgo1-1UEFA European Championship Qualifiers
08/09/2023Luxemburgo vs. Islandia3-1UEFA European Championship Qualifiers
14/11/2009Luxemburgo vs. Islandia1-1Friendlies
09/03/1999Luxemburgo vs. Islandia1-2Friendlies
07/09/1993Islandia vs. Luxemburgo1-0UEFA World Cup Qualifiers
20/05/1993Luxemburgo vs. Islandia1-1UEFA World Cup Qualifiers
28/03/1990Luxemburgo vs. Islandia1-2Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. EslovaquiaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Islas Feroe vs. MoldaviaLunes 16 de noviembre09:0012:0016:00
Estonia vs. BulgariaLunes 16 de noviembre11:0014:0018:00
Suiza vs. EscociaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Macedonia del Norte vs. EsloveniaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Grecia vs. SerbiaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Alemania vs. Países BajosLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45
Polonia vs. SueciaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Bosnia y Herzegovina vs. RumaniaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda vs. KosovoMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Israel vs. AustriaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Ucrania vs. GeorgiaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Hungría vs. Irlanda del NorteMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Gales vs. PortugalMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45
Dinamarca vs. NoruegaMartes 17 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Islandia suma 11 puntos en el torneo.
  • Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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