Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia llega golpeando la puerta de la clasificación y un triunfo más la deja prácticamente adentro. Luxemburgo, en cambio, juega sin margen de error desde hace varias fechas.
Para Islandia es la chance de asegurar un lugar cómodo en la tabla antes del cierre de la fase. Para Luxemburgo, que no encuentra el triunfo, se trata simplemente de cortar la racha negativa.
La actualidad de ambos equipos
Islandia viene de golear 5-0 como visitante a Bulgaria y llega con la confianza por las nubes. Antes había empatado sin goles ante Estonia y también se había impuesto con comodidad frente a los búlgaros, de local. Son 11 puntos en cinco presentaciones y el décimo puesto, un andar sólido que ahora quiere confirmar en casa.
Luxemburgo no logra despegar: cayó 0-1 como local frente a Estonia en la última fecha, después de perder 0-2 también de local contra Bulgaria y de caer como visitante ante los propios estonios. Con solo 3 puntos y el puesto 43, el equipo necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la fase termine sin nada para mostrar.
El historial entre Islandia y Luxemburgo
El historial favorece claramente a Islandia, que ganó 4 de los 8 enfrentamientos entre ambos, con 3 empates y apenas una victoria de Luxemburgo. La diferencia de gol también es elocuente: 12 a 8 a favor de los islandeses.
El antecedente más reciente fue una goleada categórica: Luxemburgo 0-3 Islandia en septiembre pasado. Antes hubo un empate 1-1 y una victoria luxemburguesa por 3-1, lo que muestra que, aunque la historia esté de un lado, no siempre fue un paseo.
Últimos 8 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|Luxemburgo vs. Islandia
|0-3
|UEFA Nations League
|13/10/2023
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|08/09/2023
|Luxemburgo vs. Islandia
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/11/2009
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|Friendlies
|09/03/1999
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
|07/09/1993
|Islandia vs. Luxemburgo
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|20/05/1993
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|28/03/1990
|Luxemburgo vs. Islandia
|1-2
|Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Eslovaquia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Islas Feroe vs. Moldavia
|Lunes 16 de noviembre
|09:00
|12:00
|16:00
|Estonia vs. Bulgaria
|Lunes 16 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suiza vs. Escocia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Eslovenia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Grecia vs. Serbia
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Alemania vs. Países Bajos
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Polonia vs. Suecia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Bosnia y Herzegovina vs. Rumania
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda vs. Kosovo
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Israel vs. Austria
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Ucrania vs. Georgia
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Hungría vs. Irlanda del Norte
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Gales vs. Portugal
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Dinamarca vs. Noruega
|Martes 17 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Islandia suma 11 puntos en el torneo.
- Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.