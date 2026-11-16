Dónde ver EN VIVO Islandia vs. Luxemburgo por la fecha 6 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 6 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Islandia recibe a Luxemburgo este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 6 de la Liga de Naciones. Islandia llega golpeando la puerta de la clasificación y un triunfo más la deja prácticamente adentro. Luxemburgo, en cambio, juega sin margen de error desde hace varias fechas.

Para Islandia es la chance de asegurar un lugar cómodo en la tabla antes del cierre de la fase. Para Luxemburgo, que no encuentra el triunfo, se trata simplemente de cortar la racha negativa.

La actualidad de ambos equipos

Islandia viene de golear 5-0 como visitante a Bulgaria y llega con la confianza por las nubes. Antes había empatado sin goles ante Estonia y también se había impuesto con comodidad frente a los búlgaros, de local. Son 11 puntos en cinco presentaciones y el décimo puesto, un andar sólido que ahora quiere confirmar en casa.

Luxemburgo no logra despegar: cayó 0-1 como local frente a Estonia en la última fecha, después de perder 0-2 también de local contra Bulgaria y de caer como visitante ante los propios estonios. Con solo 3 puntos y el puesto 43, el equipo necesita un resultado que le cambie el ánimo antes de que la fase termine sin nada para mostrar.

El historial entre Islandia y Luxemburgo

El historial favorece claramente a Islandia, que ganó 4 de los 8 enfrentamientos entre ambos, con 3 empates y apenas una victoria de Luxemburgo. La diferencia de gol también es elocuente: 12 a 8 a favor de los islandeses.

El antecedente más reciente fue una goleada categórica: Luxemburgo 0-3 Islandia en septiembre pasado. Antes hubo un empate 1-1 y una victoria luxemburguesa por 3-1, lo que muestra que, aunque la historia esté de un lado, no siempre fue un paseo.

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Últimos 8 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 29/09/2026 Luxemburgo vs. Islandia 0-3 UEFA Nations League 13/10/2023 Islandia vs. Luxemburgo 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 08/09/2023 Luxemburgo vs. Islandia 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 14/11/2009 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 Friendlies 09/03/1999 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies 07/09/1993 Islandia vs. Luxemburgo 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 20/05/1993 Luxemburgo vs. Islandia 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 28/03/1990 Luxemburgo vs. Islandia 1-2 Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 11:00 hs

11:00 hs Estados Unidos (ET): 12:00 hs

12:00 hs Estados Unidos (PT): 09:00 hs

09:00 hs Argentina: 14:00 hs

14:00 hs Colombia: 12:00 hs

12:00 hs Perú: 12:00 hs

12:00 hs Chile: 14:00 hs

14:00 hs España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Eslovaquia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Islas Feroe vs. Moldavia Lunes 16 de noviembre 09:00 12:00 16:00 Estonia vs. Bulgaria Lunes 16 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suiza vs. Escocia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Macedonia del Norte vs. Eslovenia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Grecia vs. Serbia Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Alemania vs. Países Bajos Lunes 16 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Polonia vs. Suecia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Bosnia y Herzegovina vs. Rumania Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda vs. Kosovo Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Israel vs. Austria Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Ucrania vs. Georgia Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Hungría vs. Irlanda del Norte Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Gales vs. Portugal Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Dinamarca vs. Noruega Martes 17 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis

Islandia y Luxemburgo se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 6 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Islandia suma 11 puntos en el torneo.

suma 11 puntos en el torneo. Luxemburgo suma 3 puntos en el torneo.