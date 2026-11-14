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Liga de Naciones

Alineaciones de Georgia y Hungría por la Liga de Naciones: formaciones probables

Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Georgia vs. Hungary, Liga de Naciones
Georgia vs. Hungary, Liga de Naciones

Georgia recibe a Hungría este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Georgia viene de empatar 0-0 con Irlanda del Norte y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Hungría viene de ganarle 2-1 a Ucrania y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Georgia y Hungría

Georgia (3-4-1-2): Giorgi Mamardashvili, Lasha Dvali, Luka Lochoshvili, Irakli Azarov, Otar Kakabadze, Giorgi Chakvetadze, Zuriko Davitashvili, Anzor Mekvabishvili, Irakli Yegoian, Budu Zivzivadze, Georges Mikautadze.

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Hungría (4-2-3-1): Balázs Tóth, Bendegúz Bolla, Willi Orbán, Márk Csinger, Miloš Kerkez, András Schäfer, Barnabás Varga, Dominik Szoboszlai, Roland Sallai, Damir Redzic, Milán Vitális. DT: Marco Rossi.

La previa de Georgia y Hungría: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España
  • Historial: 3 cruces — Georgia ganó 1, Hungría ganó 2 y empataron 0
  • Último antecedente: 02/10/2026: Hungría 1-0 Georgia
  • Próximo partido de Georgia: vs. Ucrania, martes 17 de noviembre
  • Próximo partido de Hungría: vs. Irlanda del Norte, martes 17 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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