Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Georgia vs. Hungría por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Georgia vs. Hungary, Liga de Naciones
Georgia vs. Hungary, Liga de Naciones

Georgia recibe a Hungría este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas seis semanas estos dos equipos ya se cruzaron y ganó Hungría. Ahora hay revancha en el aire, aunque con las posiciones ya bastante definidas en el grupo.

No hay demasiado margen de maniobra para ninguno de los dos, pero sí orgullo de por medio después del antecedente reciente.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Georgia llega en caída libre en cuanto a efectividad, aunque no perdió feo en sus últimas salidas. Empató sin goles ante Irlanda del Norte y antes había caído justo ante este mismo rival, así que llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, algo que no logra hace rato.

Hungría, en cambio, se mostró sólida en sus últimas presentaciones. Viene de ganarle a Ucrania de visitante y antes había superado justamente a Georgia, por lo que llega con confianza y una producción ofensiva que convirtió en los últimos dos compromisos.

El historial entre Georgia y Hungría

El historial entre ambos es corto pero favorable para los húngaros, que ganaron dos de los tres antecedentes y se quedaron con casi todos los goles de la serie. El antecedente más fresco es justamente el de la fecha pasada, cuando Hungría se impuso 1-0 de visitante. Antes de eso hay que remontarse hasta 2001 para encontrar los otros dos cruces, con un triunfo para cada lado.

Últimos 3 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
02/10/2026Hungría vs. Georgia1-0UEFA Nations League
01/09/2001Georgia vs. Hungría3-1UEFA World Cup Qualifiers
06/06/2001Hungría vs. Georgia4-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Austria vs. IrlandaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Georgia suma 2 puntos en el torneo.
  • Hungría suma 7 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones