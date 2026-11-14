Dónde ver EN VIVO Georgia vs. Hungría por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Georgia recibe a Hungría este sábado 14 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Hace apenas seis semanas estos dos equipos ya se cruzaron y ganó Hungría. Ahora hay revancha en el aire, aunque con las posiciones ya bastante definidas en el grupo.
No hay demasiado margen de maniobra para ninguno de los dos, pero sí orgullo de por medio después del antecedente reciente.
La actualidad de ambos equipos
Georgia llega en caída libre en cuanto a efectividad, aunque no perdió feo en sus últimas salidas. Empató sin goles ante Irlanda del Norte y antes había caído justo ante este mismo rival, así que llega con la necesidad de reencontrarse con el triunfo, algo que no logra hace rato.
Hungría, en cambio, se mostró sólida en sus últimas presentaciones. Viene de ganarle a Ucrania de visitante y antes había superado justamente a Georgia, por lo que llega con confianza y una producción ofensiva que convirtió en los últimos dos compromisos.
El historial entre Georgia y Hungría
El historial entre ambos es corto pero favorable para los húngaros, que ganaron dos de los tres antecedentes y se quedaron con casi todos los goles de la serie. El antecedente más fresco es justamente el de la fecha pasada, cuando Hungría se impuso 1-0 de visitante. Antes de eso hay que remontarse hasta 2001 para encontrar los otros dos cruces, con un triunfo para cada lado.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/10/2026
|Hungría vs. Georgia
|1-0
|UEFA Nations League
|01/09/2001
|Georgia vs. Hungría
|3-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/06/2001
|Hungría vs. Georgia
|4-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Austria vs. Irlanda
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Georgia y Hungría se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Georgia suma 2 puntos en el torneo.
- Hungría suma 7 puntos en el torneo.