Alineaciones de Lituania y Liechtenstein por la Liga de Naciones: formaciones probables

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Lituania viene de caer 0-1 ante Azerbaiyán. Liechtenstein viene de caer 0-1 ante Azerbaiyán.
Las alineaciones de Lituania y Liechtenstein
Lituania (3-4-3): Vincentas Šarkauskas, Vilius Armalas, Kipras Kažukolovas, Artemijus Tutyškinas, Domantas Šluta, Gratas Sirgėdas, Gvidas Gineitis, Justas Lasickas, Eligijus Jankauskas, Motiejus Burba, Artūr Dolžnikov.
Liechtenstein (3-5-2): Benjamin Buechel, Livio Meier, Jens Hofer, Severin Schlegel, Emanuel Zünd, Aron Sele, Marcel Büchel, Alessio Hasler, Maximilian Göppel, Alessandro Lo Russo, Fabio Luque Notaro. DT: Konrad Fünfstück.
La previa de Lituania y Liechtenstein: todo lo que hay que saber
- Día: lunes 16 de noviembre
- Hora: 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España
- Historial: 7 cruces — Lituania ganó 5, Liechtenstein ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 24/09/2026: Liechtenstein 0-2 Lituania