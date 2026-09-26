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Liga de Naciones

Alineaciones de Lituania y Azerbaiyán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Lituania y Azerbaiyán se enfrentan este domingo 27 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lithuania vs. Azerbaijan, Liga de Naciones
Lithuania vs. Azerbaijan, Liga de Naciones

Se viene Lituania vs. Azerbaiyán este domingo 27 de septiembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Lituania y Azerbaiyán

Lituania viene de ganarle 2-0 a Liechtenstein y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.

Azerbaiyán no registra partidos en las últimas semanas.

Las alineaciones de Lituania y Azerbaiyán

Lituania (4-3-3): Džiugas Bartkus, Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Kipras Kažukolovas, Pijus Širvys, Lukas Michelbrink, Modestas Vorobjovas, Gvidas Gineitis, Justas Lasickas, Armandas Kučys, Eligijus Jankauskas. DT: Edgaras Jankauskas.

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Azerbaiyán (3-4-3): Shahrudin Mahammadaliyev, Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazade, Elvin Badalov, Rahman Dashdamirov, Emin Makhmudov, Abdulakh Khaybulayev, Gismat Aliyev, Mahir Emreli, Renat Dadashov, Anatoliy Nuriyev. DT: Aykhan Abbasov.

Suplentes de Lituania: Edvinas Gertmonas, Žygimantas Baltrūnas, Artūr Dolžnikov, Domantas Šluta, Manfredas Ruzgis, Tomas Švedkauskas, Vykintas Slivka, Vilius Armalas, Ignas Venckus, Adrian Lickūnas, Motiejus Burba.

Suplentes de Azerbaiyán: Rufat Abbasov, Sabuhi Abdullazada, Nariman Akhundzade, Aydin Bayramov, Abbas Huseynov, Badavi Huseynov, Ceyhun Nuriyev, Rufat Abdullazada, Calal Huseynov, Mustafa Ahmadzada, Salahat Agayev.

La previa de Lituania y Azerbaiyán: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 27 de septiembre
  • Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España
  • Historial: 3 cruces — Lituania ganó 1, Azerbaiyán ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 25/03/2019: Azerbaiyán 0-0 Lituania
  • Próximo partido de Lituania: vs. Azerbaiyán, domingo 4 de octubre
  • Próximo partido de Azerbaiyán: vs. Liechtenstein, jueves 1 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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