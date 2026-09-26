Alineaciones de Lituania y Azerbaiyán por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Lituania vs. Azerbaiyán este domingo 27 de septiembre desde las 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Lituania y Azerbaiyán
Lituania viene de ganarle 2-0 a Liechtenstein y acumula 1 triunfo en sus últimos 1 partidos.
Azerbaiyán no registra partidos en las últimas semanas.
Las alineaciones de Lituania y Azerbaiyán
Lituania (4-3-3): Džiugas Bartkus, Artemijus Tutyškinas, Edgaras Utkus, Kipras Kažukolovas, Pijus Širvys, Lukas Michelbrink, Modestas Vorobjovas, Gvidas Gineitis, Justas Lasickas, Armandas Kučys, Eligijus Jankauskas. DT: Edgaras Jankauskas.
Azerbaiyán (3-4-3): Shahrudin Mahammadaliyev, Anton Krivotsyuk, Bahlul Mustafazade, Elvin Badalov, Rahman Dashdamirov, Emin Makhmudov, Abdulakh Khaybulayev, Gismat Aliyev, Mahir Emreli, Renat Dadashov, Anatoliy Nuriyev. DT: Aykhan Abbasov.
Suplentes de Lituania: Edvinas Gertmonas, Žygimantas Baltrūnas, Artūr Dolžnikov, Domantas Šluta, Manfredas Ruzgis, Tomas Švedkauskas, Vykintas Slivka, Vilius Armalas, Ignas Venckus, Adrian Lickūnas, Motiejus Burba.
Suplentes de Azerbaiyán: Rufat Abbasov, Sabuhi Abdullazada, Nariman Akhundzade, Aydin Bayramov, Abbas Huseynov, Badavi Huseynov, Ceyhun Nuriyev, Rufat Abdullazada, Calal Huseynov, Mustafa Ahmadzada, Salahat Agayev.
La previa de Lituania y Azerbaiyán: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 27 de septiembre
- Hora: 07:00 de México, 10:00 de Argentina, 15:00 de España
- Historial: 3 cruces — Lituania ganó 1, Azerbaiyán ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 25/03/2019: Azerbaiyán 0-0 Lituania
- Próximo partido de Lituania: vs. Azerbaiyán, domingo 4 de octubre
- Próximo partido de Azerbaiyán: vs. Liechtenstein, jueves 1 de octubre