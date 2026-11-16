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Dónde ver EN VIVO Lituania vs. Liechtenstein por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Lithuania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones
Lithuania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.

Lituania llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Lituania empató 0-0 como local ante Surinam. El conjunto marcha 37° con 4 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Azerbaiyán.

Liechtenstein viene de perder 0-1 como local ante Azerbaiyán. El equipo ocupa el puesto 49 con 1 punto. Antes perdió 0-2 como local ante Gibraltar.

El historial entre Lituania y Liechtenstein

Lituania y Liechtenstein se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 5 triunfos de Lituania, 1 de Liechtenstein y 1 empate.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/09/2026Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA Nations League
10/09/2013Lituania vs. Liechtenstein2-0UEFA World Cup Qualifiers
12/10/2012Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2011Lituania vs. Liechtenstein0-0UEFA European Championship Qualifiers
03/06/2011Liechtenstein vs. Lituania2-0UEFA European Championship Qualifiers
30/04/1997Liechtenstein vs. Lituania0-2UEFA World Cup Qualifiers
09/10/1996Lituania vs. Liechtenstein2-1UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 11:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:00 hs
  • Argentina: 14:00 hs
  • Colombia: 12:00 hs
  • Perú: 12:00 hs
  • Chile: 14:00 hs
  • España: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Gibraltar vs. MaltaLunes 16 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Lituania suma 4 puntos en el torneo.
  • Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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