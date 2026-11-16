Dónde ver EN VIVO Lituania vs. Liechtenstein por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 11:00 de México, 14:00 de Argentina, 18:00 de España. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.
Lituania llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Lituania empató 0-0 como local ante Surinam. El conjunto marcha 37° con 4 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Azerbaiyán.
Liechtenstein viene de perder 0-1 como local ante Azerbaiyán. El equipo ocupa el puesto 49 con 1 punto. Antes perdió 0-2 como local ante Gibraltar.
El historial entre Lituania y Liechtenstein
Lituania y Liechtenstein se enfrentaron 7 veces en los últimos años: 5 triunfos de Lituania, 1 de Liechtenstein y 1 empate.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/09/2026
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA Nations League
|10/09/2013
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/10/2012
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2011
|Lituania vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|03/06/2011
|Liechtenstein vs. Lituania
|2-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/04/1997
|Liechtenstein vs. Lituania
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|09/10/1996
|Lituania vs. Liechtenstein
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 11:00 hs
- Estados Unidos (ET): 12:00 hs
- Estados Unidos (PT): 09:00 hs
- Argentina: 14:00 hs
- Colombia: 12:00 hs
- Perú: 12:00 hs
- Chile: 14:00 hs
- España: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Soccer Plus, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Gibraltar vs. Malta
|Lunes 16 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Lituania suma 4 puntos en el torneo.
- Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.