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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Azerbaiyán vs. Lituania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Azerbaijan vs. Lithuania, Liga de Naciones
Azerbaijan vs. Lithuania, Liga de Naciones

Apenas una semana después de empatar en Lituania, Azerbaiyán y los lituanos se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Naciones.

Ninguno de los dos llegó con paso firme al cruce, así que el partido sirve para ver quién reacciona primero en una zona de la tabla donde los puntos empiezan a pesar.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 07:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 09:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 06:00 hs
  • Argentina: 10:00 hs
  • Colombia: 08:00 hs
  • Perú: 08:00 hs
  • Chile: 10:00 hs
  • España: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Azerbaiyán viene de un 0-0 sin goles ante Liechtenstein que dejó más dudas que certezas. Antes de eso había rescatado un empate como visitante justamente ante Lituania y había ganado su primer partido del certamen frente a Tajikistán. Con dos puntos en dos presentaciones, el equipo local necesita mostrar algo más en ataque si quiere meterse entre los puestos de arriba de su grupo.

Lituania, en cambio, llega con más ritmo ganador. Goleó 3-0 a Andorra en su última salida y antes había sumado otro triunfo, 2-0 ante Liechtenstein como visitante, además del empate con Azerbaiyán que ahora busca revertir. Con cuatro unidades en dos presentaciones, el equipo visitante tiene motivos para pensar en quedarse con los tres puntos y sacar distancia en la tabla.

El historial entre Azerbaiyán y Lituania

El historial entre ambos es parejo: de los cuatro antecedentes hubo un triunfo para cada lado y dos empates, con apenas tres goles convertidos por cada equipo en total. El más reciente fue justamente ese 1-1 de la semana pasada, que mantuvo la paridad que viene marcando este cruce desde 1998.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
27/09/2026Lituania vs. Azerbaiyán1-1UEFA Nations League
25/03/2019Azerbaiyán vs. Lituania0-0Friendlies
26/03/2008Lituania vs. Azerbaiyán1-0Friendlies
25/06/1998Azerbaiyán vs. Lituania2-1Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Suiza vs. EsloveniaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Macedonia del Norte vs. EscociaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
España vs. República ChecaSábado 3 de octubre12:4515:4520:45
Malta vs. AndorraDomingo 4 de octubre10:0013:0018:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Azerbaiyán suma 2 puntos en el torneo.
  • Lituania suma 4 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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