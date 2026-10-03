Dónde ver EN VIVO Azerbaiyán vs. Lituania por la fecha 3 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Apenas una semana después de empatar en Lituania, Azerbaiyán y los lituanos se vuelven a cruzar este domingo 4 de octubre por la tercera fecha de la Liga de Naciones.
Ninguno de los dos llegó con paso firme al cruce, así que el partido sirve para ver quién reacciona primero en una zona de la tabla donde los puntos empiezan a pesar.
Horario del partido
- México (CDMX): 07:00 hs
- Estados Unidos (ET): 09:00 hs
- Estados Unidos (PT): 06:00 hs
- Argentina: 10:00 hs
- Colombia: 08:00 hs
- Perú: 08:00 hs
- Chile: 10:00 hs
- España: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN2 Chile, Disney+ Premium Chile
La actualidad de ambos equipos
Azerbaiyán viene de un 0-0 sin goles ante Liechtenstein que dejó más dudas que certezas. Antes de eso había rescatado un empate como visitante justamente ante Lituania y había ganado su primer partido del certamen frente a Tajikistán. Con dos puntos en dos presentaciones, el equipo local necesita mostrar algo más en ataque si quiere meterse entre los puestos de arriba de su grupo.
Lituania, en cambio, llega con más ritmo ganador. Goleó 3-0 a Andorra en su última salida y antes había sumado otro triunfo, 2-0 ante Liechtenstein como visitante, además del empate con Azerbaiyán que ahora busca revertir. Con cuatro unidades en dos presentaciones, el equipo visitante tiene motivos para pensar en quedarse con los tres puntos y sacar distancia en la tabla.
El historial entre Azerbaiyán y Lituania
El historial entre ambos es parejo: de los cuatro antecedentes hubo un triunfo para cada lado y dos empates, con apenas tres goles convertidos por cada equipo en total. El más reciente fue justamente ese 1-1 de la semana pasada, que mantuvo la paridad que viene marcando este cruce desde 1998.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|27/09/2026
|Lituania vs. Azerbaiyán
|1-1
|UEFA Nations League
|25/03/2019
|Azerbaiyán vs. Lituania
|0-0
|Friendlies
|26/03/2008
|Lituania vs. Azerbaiyán
|1-0
|Friendlies
|25/06/1998
|Azerbaiyán vs. Lituania
|2-1
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Suiza vs. Eslovenia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Macedonia del Norte vs. Escocia
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|España vs. República Checa
|Sábado 3 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Malta vs. Andorra
|Domingo 4 de octubre
|10:00
|13:00
|18:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Azerbaiyán y Lituania se enfrentan este domingo 4 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Azerbaiyán suma 2 puntos en el torneo.
- Lituania suma 4 puntos en el torneo.