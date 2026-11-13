Alineaciones de Escocia y Macedonia del Norte por la Liga de Naciones: formaciones probables

Escocia y Macedonia del Norte se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Escocia recibe a Macedonia del Norte este viernes 13 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Escocia viene de caer 1-2 ante Eslovenia y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Macedonia del Norte viene de caer 0-3 ante Suiza y acumula 3 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Escocia y Macedonia del Norte

Escocia (3-5-1-1): Angus Gunn, Aaron Hickey, Jack Hendry, Nathan Patterson, Ben Gannon-Doak, John McGinn, Scott Mctominay, Lewis Ferguson, Billy Gilmour, Andy Robertson, Oli McBurnie. DT: Sébastien Pocognoli.

Macedonia del Norte (4-2-3-1): Stole Dimitrievski, Bojan Ilievski, Anes Meljichi, Visar Musliu, Ezgjan Alioski, Matej Gashtarov, Enis Bardhi, Eljif Elmas, Darko Churlinov, Elmin Rastoder, Ljupco Doriev. DT: Goce Sedloski.

La previa de Escocia y Macedonia del Norte: todo lo que hay que saber