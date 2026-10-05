Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Suiza llega con paso perfecto a este martes 6 de octubre y quiere seguir estirando su andar en la Liga de Naciones ante una Macedonia del Norte que todavía no encontró la manera de sumar.

El invicto suizo está en juego y una nueva victoria lo mantendría pegado a la cima del grupo. Para Macedonia del Norte, en cambio, el objetivo pasa por cortar una racha negativa que ya se extiende por todo el certamen.

Horario del partido

México (CDMX): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 15:45 hs

15:45 hs Colombia: 13:45 hs

13:45 hs Perú: 13:45 hs

13:45 hs Chile: 15:45 hs

15:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suiza llega de ganarle 2-1 a Eslovenia de local y antes había goleado 3-0 a Escocia como visitante. Son tres triunfos al hilo, con nueve puntos en tres partidos y el segundo puesto en la tabla, una campaña que lo deja como claro candidato a quedarse con el grupo si mantiene ese nivel.

Macedonia del Norte no pudo sumar en ninguna de sus tres presentaciones. Cayó 0-2 como local frente a Escocia y antes había perdido también 0-2 de visitante ante Eslovenia. Sin puntos todavía, el equipo buscará revertir una floja arrancada en una jornada que luce cuesta arriba.

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El historial entre Suiza y Macedonia del Norte

El historial entre ambos es corto pero contundente: se enfrentaron una sola vez y Suiza se impuso con claridad. Aquel partido terminó 0-3 a favor de los suizos, que todavía no conocen la derrota frente a este rival.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 26/09/2026 Macedonia del Norte vs. Suiza 0-3 UEFA Nations League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kazajistán vs. Islas Feroe Martes 6 de octubre 08:00 11:00 16:00 Luxemburgo vs. Bulgaria Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Estonia vs. Islandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Moldavia vs. Eslovaquia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Bielorrusia vs. Finlandia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Albania vs. San Marino Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Escocia vs. Eslovenia Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Inglaterra vs. República Checa Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45 Croacia vs. España Martes 6 de octubre 12:45 15:45 20:45

En síntesis