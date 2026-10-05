Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza llega con paso perfecto a este martes 6 de octubre y quiere seguir estirando su andar en la Liga de Naciones ante una Macedonia del Norte que todavía no encontró la manera de sumar.
El invicto suizo está en juego y una nueva victoria lo mantendría pegado a la cima del grupo. Para Macedonia del Norte, en cambio, el objetivo pasa por cortar una racha negativa que ya se extiende por todo el certamen.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Suiza llega de ganarle 2-1 a Eslovenia de local y antes había goleado 3-0 a Escocia como visitante. Son tres triunfos al hilo, con nueve puntos en tres partidos y el segundo puesto en la tabla, una campaña que lo deja como claro candidato a quedarse con el grupo si mantiene ese nivel.
Macedonia del Norte no pudo sumar en ninguna de sus tres presentaciones. Cayó 0-2 como local frente a Escocia y antes había perdido también 0-2 de visitante ante Eslovenia. Sin puntos todavía, el equipo buscará revertir una floja arrancada en una jornada que luce cuesta arriba.
El historial entre Suiza y Macedonia del Norte
El historial entre ambos es corto pero contundente: se enfrentaron una sola vez y Suiza se impuso con claridad. Aquel partido terminó 0-3 a favor de los suizos, que todavía no conocen la derrota frente a este rival.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/09/2026
|Macedonia del Norte vs. Suiza
|0-3
|UEFA Nations League
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Croacia vs. España
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Suiza suma 9 puntos tras vencer a Eslovenia, Escocia y N. Macedonia.
- Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.