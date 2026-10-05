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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Suiza vs. Macedonia del Norte por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Switzerland vs. North Macedonia, Liga de Naciones
Switzerland vs. North Macedonia, Liga de Naciones

Suiza llega con paso perfecto a este martes 6 de octubre y quiere seguir estirando su andar en la Liga de Naciones ante una Macedonia del Norte que todavía no encontró la manera de sumar.

El invicto suizo está en juego y una nueva victoria lo mantendría pegado a la cima del grupo. Para Macedonia del Norte, en cambio, el objetivo pasa por cortar una racha negativa que ya se extiende por todo el certamen.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Suiza llega de ganarle 2-1 a Eslovenia de local y antes había goleado 3-0 a Escocia como visitante. Son tres triunfos al hilo, con nueve puntos en tres partidos y el segundo puesto en la tabla, una campaña que lo deja como claro candidato a quedarse con el grupo si mantiene ese nivel.

Macedonia del Norte no pudo sumar en ninguna de sus tres presentaciones. Cayó 0-2 como local frente a Escocia y antes había perdido también 0-2 de visitante ante Eslovenia. Sin puntos todavía, el equipo buscará revertir una floja arrancada en una jornada que luce cuesta arriba.

El historial entre Suiza y Macedonia del Norte

El historial entre ambos es corto pero contundente: se enfrentaron una sola vez y Suiza se impuso con claridad. Aquel partido terminó 0-3 a favor de los suizos, que todavía no conocen la derrota frente a este rival.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
26/09/2026Macedonia del Norte vs. Suiza0-3UEFA Nations League

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Croacia vs. EspañaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Suiza y Macedonia del Norte se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Suiza suma 9 puntos tras vencer a Eslovenia, Escocia y N. Macedonia.
  • Macedonia del Norte suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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