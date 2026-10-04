Alineaciones de Montenegro y Armenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Montenegro y Armenia se enfrentan este lunes 5 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Montenegro vs. Armenia este lunes 5 de octubre desde las 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Montenegro y Armenia

Montenegro viene de ganarle 2-1 a Letonia y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.

Armenia viene de caer 0-2 ante Chipre y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Montenegro y Armenia

Montenegro (4-3-3): Balša Popović, Risto Radunović, Igor Vujačić, Slobodan Rubežić, Marko Vešović, Vasilije Adžić, Marko Janković, Stefan Lončar, Stevan Jovetić, Nikola Krstović, Milutin Osmajić. DT: Mirko Vučinić.

Armenia (4-3-3): Arsen Beglaryan, Nair Tiknizyan, Georgiy Arutiunian, Erik Piloyan, Erik Simonyan, Eduard Spertsyan, Karen Hovhannisyan, Artem Bandikyan, Gor Manvelyan, Artur Gharibyan, Artur Serobyan. DT: Eghishe Melikyan.

Suplentes de Montenegro: Milan Roganović, Miloš Brnović, Marko Šimun, Danijel Petković, Igor Nikić, Stefan Milić, Stefan Savić, Marko Perović, Aleksa Latković, Viktor Djukanovic, Andrija Bulatović, Dušan Vuković.

Suplentes de Armenia: Aleksandr Mishiev, Argishti Petrosyan, Ugochukwu Iwu, Narek Aghasaryan, Narek Grigoryan, Khariton Ayvazyan, Karen Nalbandyan, Gor Matinyan, Artur Miranyan, Karen Rafik Muradyan, David Terteryan, Narek Hovhannisyan.

La previa de Montenegro y Armenia: todo lo que hay que saber

Día: lunes 5 de octubre

lunes 5 de octubre Hora: 12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España

12:45 de México, 15:45 de Argentina, 20:45 de España Historial: 5 cruces — Montenegro ganó 2, Armenia ganó 2 y empataron 1

5 cruces — Montenegro ganó 2, Armenia ganó 2 y empataron 1 Último antecedente: 28/09/2026: Armenia 2-3 Montenegro