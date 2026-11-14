Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria vs. Ireland, Liga de Naciones
Austria vs. Ireland, Liga de Naciones

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatarse en Dublín, Austria e Irlanda se vuelven a cruzar y esta vez hay algo más que el orgullo en juego dentro del grupo. Ninguno de los dos quiere quedar relegado en una tabla que todavía se puede acomodar.

La diferencia de puntos no es enorme, pero Austria depende de sí misma para seguir prendida arriba y un partido más contra Irlanda es la chance perfecta para sacar ventaja antes de que se acabe la fecha FIFA.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

Austria llega invicta en sus últimos tres compromisos, aunque con más empates de los que hubiese querido. Rescató un punto en Kosovo el mes pasado después de haberse puesto en ventaja ante Irlanda y no poder sostenerla, y antes de eso había goleado 3-1 de local al mismo rival kosovar. Con 8 unidades en cuatro presentaciones, el equipo está 16° y necesita volver a ganar para no desperdiciar el arranque.

Irlanda viene de un andar parecido: dos empates seguidos como local, el último 1-1 ante Israel y antes el 2-2 frente a Austria que todavía tiene fresco. Antes de esa racha había goleado 3-0 a Israel de visitante, así que no le falta gol cuando las cosas le salen. Con 5 puntos y el puesto 30, necesita un resultado positivo afuera para no quedar descolgada del pelotón.

El historial entre Austria e Irlanda

El historial entre ambos tiene a Austria como clara dominadora: de los 11 antecedentes se quedó con 5 triunfos, Irlanda con 2 y hubo 4 empates, con una diferencia de goles amplia a favor del equipo austríaco (24 contra 12). El duelo más reciente fue justamente ese 2-2 de octubre en Dublín, que repitió el guion de otros cruces parejos como el de 2013 y el de 2017, aunque en el historial largo también aparecen goleadas contundentes como el 6-0 de 1971 o el 3-2 de Irlanda en 1963.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Irlanda vs. Austria2-2UEFA Nations League
11/06/2017Irlanda vs. Austria1-1UEFA World Cup Qualifiers
12/11/2016Austria vs. Irlanda0-1UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2013Austria vs. Irlanda1-0UEFA World Cup Qualifiers
26/03/2013Irlanda vs. Austria2-2UEFA World Cup Qualifiers
06/09/1995Austria vs. Irlanda3-1UEFA European Championship Qualifiers
11/06/1995Irlanda vs. Austria1-3UEFA European Championship Qualifiers
10/10/1971Austria vs. Irlanda6-0UEFA European Championship Qualifiers
30/05/1971Irlanda vs. Austria1-4UEFA European Championship Qualifiers
12/10/1963Irlanda vs. Austria3-2UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 16:45 hs
  • Colombia: 14:45 hs
  • Perú: 14:45 hs
  • Chile: 16:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kosovo vs. IsraelSábado 14 de noviembre08:0011:0015:00
Georgia vs. HungríaSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Noruega vs. GalesSábado 14 de noviembre11:0014:0018:00
Suecia vs. Bosnia y HerzegovinaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Rumania vs. PoloniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Irlanda del Norte vs. UcraniaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45
Portugal vs. DinamarcaSábado 14 de noviembre13:4516:4520:45

En síntesis

  • Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Austria suma 8 puntos en el torneo.
  • Irlanda suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones