Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatarse en Dublín, Austria e Irlanda se vuelven a cruzar y esta vez hay algo más que el orgullo en juego dentro del grupo. Ninguno de los dos quiere quedar relegado en una tabla que todavía se puede acomodar.
La diferencia de puntos no es enorme, pero Austria depende de sí misma para seguir prendida arriba y un partido más contra Irlanda es la chance perfecta para sacar ventaja antes de que se acabe la fecha FIFA.
La actualidad de ambos equipos
Austria llega invicta en sus últimos tres compromisos, aunque con más empates de los que hubiese querido. Rescató un punto en Kosovo el mes pasado después de haberse puesto en ventaja ante Irlanda y no poder sostenerla, y antes de eso había goleado 3-1 de local al mismo rival kosovar. Con 8 unidades en cuatro presentaciones, el equipo está 16° y necesita volver a ganar para no desperdiciar el arranque.
Irlanda viene de un andar parecido: dos empates seguidos como local, el último 1-1 ante Israel y antes el 2-2 frente a Austria que todavía tiene fresco. Antes de esa racha había goleado 3-0 a Israel de visitante, así que no le falta gol cuando las cosas le salen. Con 5 puntos y el puesto 30, necesita un resultado positivo afuera para no quedar descolgada del pelotón.
El historial entre Austria e Irlanda
El historial entre ambos tiene a Austria como clara dominadora: de los 11 antecedentes se quedó con 5 triunfos, Irlanda con 2 y hubo 4 empates, con una diferencia de goles amplia a favor del equipo austríaco (24 contra 12). El duelo más reciente fue justamente ese 2-2 de octubre en Dublín, que repitió el guion de otros cruces parejos como el de 2013 y el de 2017, aunque en el historial largo también aparecen goleadas contundentes como el 6-0 de 1971 o el 3-2 de Irlanda en 1963.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA Nations League
|11/06/2017
|Irlanda vs. Austria
|1-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|12/11/2016
|Austria vs. Irlanda
|0-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2013
|Austria vs. Irlanda
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|26/03/2013
|Irlanda vs. Austria
|2-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|06/09/1995
|Austria vs. Irlanda
|3-1
|UEFA European Championship Qualifiers
|11/06/1995
|Irlanda vs. Austria
|1-3
|UEFA European Championship Qualifiers
|10/10/1971
|Austria vs. Irlanda
|6-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|30/05/1971
|Irlanda vs. Austria
|1-4
|UEFA European Championship Qualifiers
|12/10/1963
|Irlanda vs. Austria
|3-2
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- México (CDMX): 13:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 16:45 hs
- Colombia: 14:45 hs
- Perú: 14:45 hs
- Chile: 16:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX, Fubo Sports Network 3
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kosovo vs. Israel
|Sábado 14 de noviembre
|08:00
|11:00
|15:00
|Georgia vs. Hungría
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Noruega vs. Gales
|Sábado 14 de noviembre
|11:00
|14:00
|18:00
|Suecia vs. Bosnia y Herzegovina
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Rumania vs. Polonia
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Irlanda del Norte vs. Ucrania
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
|Portugal vs. Dinamarca
|Sábado 14 de noviembre
|13:45
|16:45
|20:45
En síntesis
- Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Austria suma 8 puntos en el torneo.
- Irlanda suma 5 puntos en el torneo.