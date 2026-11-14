Dónde ver EN VIVO Austria vs. Irlanda por la fecha 5 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Apenas seis semanas después de empatarse en Dublín, Austria e Irlanda se vuelven a cruzar y esta vez hay algo más que el orgullo en juego dentro del grupo. Ninguno de los dos quiere quedar relegado en una tabla que todavía se puede acomodar.

La diferencia de puntos no es enorme, pero Austria depende de sí misma para seguir prendida arriba y un partido más contra Irlanda es la chance perfecta para sacar ventaja antes de que se acabe la fecha FIFA.

La actualidad de ambos equipos

Austria llega invicta en sus últimos tres compromisos, aunque con más empates de los que hubiese querido. Rescató un punto en Kosovo el mes pasado después de haberse puesto en ventaja ante Irlanda y no poder sostenerla, y antes de eso había goleado 3-1 de local al mismo rival kosovar. Con 8 unidades en cuatro presentaciones, el equipo está 16° y necesita volver a ganar para no desperdiciar el arranque.

Irlanda viene de un andar parecido: dos empates seguidos como local, el último 1-1 ante Israel y antes el 2-2 frente a Austria que todavía tiene fresco. Antes de esa racha había goleado 3-0 a Israel de visitante, así que no le falta gol cuando las cosas le salen. Con 5 puntos y el puesto 30, necesita un resultado positivo afuera para no quedar descolgada del pelotón.

El historial entre Austria e Irlanda

El historial entre ambos tiene a Austria como clara dominadora: de los 11 antecedentes se quedó con 5 triunfos, Irlanda con 2 y hubo 4 empates, con una diferencia de goles amplia a favor del equipo austríaco (24 contra 12). El duelo más reciente fue justamente ese 2-2 de octubre en Dublín, que repitió el guion de otros cruces parejos como el de 2013 y el de 2017, aunque en el historial largo también aparecen goleadas contundentes como el 6-0 de 1971 o el 3-2 de Irlanda en 1963.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/10/2026 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA Nations League 11/06/2017 Irlanda vs. Austria 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 12/11/2016 Austria vs. Irlanda 0-1 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2013 Austria vs. Irlanda 1-0 UEFA World Cup Qualifiers 26/03/2013 Irlanda vs. Austria 2-2 UEFA World Cup Qualifiers 06/09/1995 Austria vs. Irlanda 3-1 UEFA European Championship Qualifiers 11/06/1995 Irlanda vs. Austria 1-3 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/1971 Austria vs. Irlanda 6-0 UEFA European Championship Qualifiers 30/05/1971 Irlanda vs. Austria 1-4 UEFA European Championship Qualifiers 12/10/1963 Irlanda vs. Austria 3-2 UEFA European Championship Qualifiers

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Horario del partido

México (CDMX): 13:45 hs

13:45 hs Estados Unidos (ET): 14:45 hs

14:45 hs Estados Unidos (PT): 11:45 hs

11:45 hs Argentina: 16:45 hs

16:45 hs Colombia: 14:45 hs

14:45 hs Perú: 14:45 hs

14:45 hs Chile: 16:45 hs

16:45 hs España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Partido Día México Argentina España Kosovo vs. Israel Sábado 14 de noviembre 08:00 11:00 15:00 Georgia vs. Hungría Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Noruega vs. Gales Sábado 14 de noviembre 11:00 14:00 18:00 Suecia vs. Bosnia y Herzegovina Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Rumania vs. Polonia Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Irlanda del Norte vs. Ucrania Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45 Portugal vs. Dinamarca Sábado 14 de noviembre 13:45 16:45 20:45

En síntesis