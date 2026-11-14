Alineaciones de Austria e Irlanda por la Liga de Naciones: formaciones probables

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Austria viene de empatar 1-1 con Kosovo y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Irlanda viene de empatar 1-1 con Israel y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Austria e Irlanda
Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager, Stefan Posch, David Affengruber, Kevin Danso, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Luca Weinhandl, Felix Bacher, Michael Gregoritsch, Christoph Baumgartner. DT: Ralf Rangnick.
Irlanda (3-4-2-1): Caoimhín Kelleher, Dara O'Shea, Nathan Collins, Liam Scales, Jack Moylan, James Abankwah, Conor Coventry, Jayson Molumby, Adam Idah, Ryan Manning, Troy Parrott. DT: Heimir Hallgrímsson.
La previa de Austria e Irlanda: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 14 de noviembre
- Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
- Historial: 11 cruces — Austria ganó 5, Irlanda ganó 2 y empataron 4
- Último antecedente: 01/10/2026: Irlanda 2-2 Austria
- Próximo partido de Austria: vs. Israel, martes 17 de noviembre
- Próximo partido de Irlanda: vs. Kosovo, martes 17 de noviembre