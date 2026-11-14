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Liga de Naciones

Alineaciones de Austria e Irlanda por la Liga de Naciones: formaciones probables

Austria e Irlanda se enfrentan este sábado 14 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Austria vs. Ireland, Liga de Naciones
Austria vs. Ireland, Liga de Naciones

Austria recibe a Irlanda este sábado 14 de noviembre desde las 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Austria viene de empatar 1-1 con Kosovo y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos. Irlanda viene de empatar 1-1 con Israel y acumula 2 empates en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Austria e Irlanda

Austria (4-2-3-1): Alexander Schlager, Stefan Posch, David Affengruber, Kevin Danso, Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Romano Schmid, Luca Weinhandl, Felix Bacher, Michael Gregoritsch, Christoph Baumgartner. DT: Ralf Rangnick.

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Irlanda (3-4-2-1): Caoimhín Kelleher, Dara O'Shea, Nathan Collins, Liam Scales, Jack Moylan, James Abankwah, Conor Coventry, Jayson Molumby, Adam Idah, Ryan Manning, Troy Parrott. DT: Heimir Hallgrímsson.

La previa de Austria e Irlanda: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 14 de noviembre
  • Hora: 13:45 de México, 16:45 de Argentina, 20:45 de España
  • Historial: 11 cruces — Austria ganó 5, Irlanda ganó 2 y empataron 4
  • Último antecedente: 01/10/2026: Irlanda 2-2 Austria
  • Próximo partido de Austria: vs. Israel, martes 17 de noviembre
  • Próximo partido de Irlanda: vs. Kosovo, martes 17 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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