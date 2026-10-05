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Liga de Naciones

Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Croatia vs. Spain, Liga de Naciones
Croatia vs. Spain, Liga de Naciones

España llega con todo a favor y Croacia necesita una reacción urgente cuando se midan este martes 6 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.

El invicto español está en juego y también la chance de Croacia de no quedar afuera de la pelea en el grupo. Después de la goleada que sufrió hace apenas unos días, el equipo local llega obligado a mostrar otra cara.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 12:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 14:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 11:45 hs
  • Argentina: 15:45 hs
  • Colombia: 13:45 hs
  • Perú: 13:45 hs
  • Chile: 15:45 hs
  • España: 20:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Croacia atraviesa un presente complicado: viene de caer 0-7 ante Inglaterra como local, un golpe durísimo que se suma a la derrota 1-4 que sufrió justamente ante España la fecha anterior. El único triunfo en lo que va del certamen fue por 2-1 de visitante frente a República Checa, y hoy marcha en la mitad baja de la tabla general con apenas 3 puntos en tres partidos.

España, en cambio, no pierde pisada: ganó sus tres presentaciones, la última por 3-1 ante República Checa, y acumula puntaje ideal con 9 unidades que la tienen entre los mejores de todo el certamen. Llega además con la confianza de haber goleado 4-1 a este mismo rival en el cruce anterior.

El historial entre Croacia y España

El historial entre ambos es claramente favorable a España, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos frente a 3 de Croacia y 2 empates, con una diferencia de gol amplia a su favor. El antecedente más reciente es justamente el 4-1 de hace unos días, que repite un patrón que se viene dando en los últimos cruces directos.

En el historial más lejano hubo de todo, incluso triunfos croatas como el 3-2 de 2018 o el 2-1 de 2016, pero la tendencia general marca que España suele imponerse cuando se cruzan.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
29/09/2026España vs. Croacia4-1UEFA Nations League
15/06/2024España vs. Croacia3-0UEFA European Championship
18/06/2023Croacia vs. España0-0UEFA Nations League
28/06/2021Croacia vs. España3-5UEFA European Championship
15/11/2018Croacia vs. España3-2UEFA Nations League
11/09/2018España vs. Croacia6-0UEFA Nations League
21/06/2016Croacia vs. España2-1UEFA European Championship
18/06/2012Croacia vs. España0-1UEFA European Championship
07/06/2006Croacia vs. España1-2Friendlies
22/02/2000Croacia vs. España0-0Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Kazajistán vs. Islas FeroeMartes 6 de octubre08:0011:0016:00
Luxemburgo vs. BulgariaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Estonia vs. IslandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Moldavia vs. EslovaquiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Bielorrusia vs. FinlandiaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Albania vs. San MarinoMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Suiza vs. Macedonia del NorteMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Escocia vs. EsloveniaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45
Inglaterra vs. República ChecaMartes 6 de octubre12:4515:4520:45

En síntesis

  • Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Croacia suma 3 puntos en el torneo.
  • España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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