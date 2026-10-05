Dónde ver EN VIVO Croacia vs. España por la fecha 4 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

España llega con todo a favor y Croacia necesita una reacción urgente cuando se midan este martes 6 de octubre por la cuarta fecha de la Liga de Naciones.
El invicto español está en juego y también la chance de Croacia de no quedar afuera de la pelea en el grupo. Después de la goleada que sufrió hace apenas unos días, el equipo local llega obligado a mostrar otra cara.
Horario del partido
- México (CDMX): 12:45 hs
- Estados Unidos (ET): 14:45 hs
- Estados Unidos (PT): 11:45 hs
- Argentina: 15:45 hs
- Colombia: 13:45 hs
- Perú: 13:45 hs
- Chile: 15:45 hs
- España: 20:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España
La actualidad de ambos equipos
Croacia atraviesa un presente complicado: viene de caer 0-7 ante Inglaterra como local, un golpe durísimo que se suma a la derrota 1-4 que sufrió justamente ante España la fecha anterior. El único triunfo en lo que va del certamen fue por 2-1 de visitante frente a República Checa, y hoy marcha en la mitad baja de la tabla general con apenas 3 puntos en tres partidos.
España, en cambio, no pierde pisada: ganó sus tres presentaciones, la última por 3-1 ante República Checa, y acumula puntaje ideal con 9 unidades que la tienen entre los mejores de todo el certamen. Llega además con la confianza de haber goleado 4-1 a este mismo rival en el cruce anterior.
El historial entre Croacia y España
El historial entre ambos es claramente favorable a España, que ganó 8 de los 12 enfrentamientos frente a 3 de Croacia y 2 empates, con una diferencia de gol amplia a su favor. El antecedente más reciente es justamente el 4-1 de hace unos días, que repite un patrón que se viene dando en los últimos cruces directos.
En el historial más lejano hubo de todo, incluso triunfos croatas como el 3-2 de 2018 o el 2-1 de 2016, pero la tendencia general marca que España suele imponerse cuando se cruzan.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|29/09/2026
|España vs. Croacia
|4-1
|UEFA Nations League
|15/06/2024
|España vs. Croacia
|3-0
|UEFA European Championship
|18/06/2023
|Croacia vs. España
|0-0
|UEFA Nations League
|28/06/2021
|Croacia vs. España
|3-5
|UEFA European Championship
|15/11/2018
|Croacia vs. España
|3-2
|UEFA Nations League
|11/09/2018
|España vs. Croacia
|6-0
|UEFA Nations League
|21/06/2016
|Croacia vs. España
|2-1
|UEFA European Championship
|18/06/2012
|Croacia vs. España
|0-1
|UEFA European Championship
|07/06/2006
|Croacia vs. España
|1-2
|Friendlies
|22/02/2000
|Croacia vs. España
|0-0
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Kazajistán vs. Islas Feroe
|Martes 6 de octubre
|08:00
|11:00
|16:00
|Luxemburgo vs. Bulgaria
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Estonia vs. Islandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Moldavia vs. Eslovaquia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Bielorrusia vs. Finlandia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Albania vs. San Marino
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Suiza vs. Macedonia del Norte
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Escocia vs. Eslovenia
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
|Inglaterra vs. República Checa
|Martes 6 de octubre
|12:45
|15:45
|20:45
En síntesis
- Croacia y España se enfrentan este martes 6 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Croacia suma 3 puntos en el torneo.
- España suma 9 puntos tras vencer a República Checa, Croacia y Inglaterra.