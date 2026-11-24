Carls Díez podría ser el último de una extensa lista desde el 2000. Argentina y España, una de las mayores luchas por el talento del mañana.

Carlos Díez parece ser el último punto de enfrentamiento entre la Federación Española de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino. El volante del Real Madrid es seducido por el combinado albiceleste de cara a unirse a una generación de futbolistas que eligieron Buenos Aires por encima de la capital ibérica. Hay mucho más allá de los enfrentamientos alrededor del futuro entorno de Lionel Messi.

El crack del Inter Miami es seguramente el nombre más rutilante de esta lista. Tras solo unos meses en las inferiores de Barcelona, la Federación Española intentó seducirle para representar a La Roja. Messi siempre tuvo en claro que quería ser futbolista de la selección argentina y marcó un precedente que puede que sea el gran detonante de todos los casos que veremos a continuación.

A lo largo de los últimos años, nombres como Pablo Maffeo, Alejandro Garnacho o Nicolás Paz han elegido Argentina por encima de España. Solamente el exlateral del Mallorca alcanzó la convocatoria de la sub-21 de La Roja antes de ponerse bajo el mando de la selección de Lionel Scaloni. La joya del Como o el jugador del Chelsea ya han incluso disputado partidos oficiales con el equipo suramericano.

Destaca igualmente el caso del mediapunta Luka Romero. Nació en México, pero contó siempre con nacionalidad española tanto como argentina. Eligió la Albiceleste tras una guerra entre todas las federaciones que terminó con el futbolista vistiendo la camiseta sudamericana. Nunca negó su deseo de intentar emular los pasos de un Messi que, como decimos, tiene mucha injerencia en este ranking.

A lo largo de las últimas horas, Diego Placente le abrió las puertas a Carlos Díez. Pero también nombró a otros futbolistas como Nicolás Marcipar. Canterano en la defensa de Barcelona, aceptó representar al equipo albiceleste en las categorías sub-17 y sub-19 a la espera de tomar una decisión en la mayor. Thiago Geralnik, juvenil del Villarreal años atrás, estuvo en el radar de diferentes selecciones españolas antes de consolidarse por las formativas de la Albiceleste. Los finalistas de la última edición de la Copa del Mundo compiten por todo tipo de talentos de cara a la próxima década.

España no quita el ojo a Carlos Díez

David Cubillo, entrenador de la Selección sub-17 de España, habló con BOLAVIP tras la aplastante goleada por 15-0 a Fiyi en el Mundial. No dudó a la hora de elogiar a un Carlos Díez al que considera como uno de los grandes talentos de su categoría en el fútbol español. Dentro de Real Madrid se le considera como una de las grandes joyas de la cantera e igualmente como un líder de vestuario que ya utiliza la banda de capitán en la categoría sub-19.

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“Es un futbolista que tenemos muy visto en España porque podemos disfrutar de él. Es de una generación en la que por suerte para nosotros hay muchísimos jugadores con talento y siempre está en nuestra mira de poder incorporarse a las inferiores… Para nosotros es un placer tenerlo en España, disfrutarlo tanto, ha conseguido muchos éxitos en su club, es capitán, es un jugador importante y ahí estamos con la ilusión de poder llamarlo en cualquier momento, ya veremos en el futuro lo que pasa”, testimonio de Cubillo en BOLAVIP.

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